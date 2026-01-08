LAS VEGAS, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Au CES 2026, Pimax a présenté au public sa prochaine génération de casques PCVR, faisant la démonstration du modèle de production final du Crystal Super Micro-OLED, aux côtés des modèles Dream Air et Dream Air SE. Ces trois casques représentent la dernière innovation de Pimax en matière d'écrans micro-OLED et d'optiques pancake, renforçant ainsi la position de leader de l'entreprise dans le domaine de la réalité virtuelle à ultra-haute résolution et à champ de vision ultra-large.

Le CES 2026 constitue également une étape importante pour Pimax : la onzième année d'existence de l'entreprise depuis sa création et sa huitième participation au CES. Tout au long de l'événement, les participants sont invités à participer à des démonstrations pratiques qui combinent la technologie de casque d'écoute de nouvelle génération avec des appareils de simulation de course et de vol et des systèmes de réalité virtuelle immersifs. Parmi les intégrations de partenaires dans la salle d'exposition, mentionnons DOF Reality, Trak Racer, Virtuix, FXG et EOZ VR, et d'autres partenaires seront présents tout au long de l'événement de quatre jours.

The Dream Air a pris le devant de la scène en remportant le prix CES 2026 Picks de TechRadar Pro, et a également attiré l'attention de médias et de créateurs de renommée mondiale tels que Linus Sebastian (Linus Tech Tips), HardwareZone, Gizmodo, MoguraVR, Thrillseeker, The Virtual Reality Show, VoodooDE, et plus encore.

Mise en valeur de l'avenir du PCVR

Chaque année, le CES donne toujours le coup d'envoi et Pimax apporte sa dernière technologie - cette année n'est pas différente. Les Crystal Super Micro-OLED et Dream Air partagent la même pile optique, avec des panneaux micro-OLED Sony 4K par œil, couplés à la technologie de lentille ConcaveView de Pimax. La Dream Air SE est la version la plus abordable de la Dream Air, qui utilise également des verres ConcaveView. Le CES est le premier événement pour les publics du monde entier à fournir des commentaires sur ces casques d'écoute, qui jusqu'à présent ont été unanimement positifs.

Un écosystème complet de réalité virtuelle sur le plancher du salon

Grâce à une étroite collaboration avec des partenaires matériels de pointe, Pimax démontre comment le PCVR haut de gamme atteint son plein potentiel dans le cadre d'un écosystème complet. Les participants au CES peuvent profiter d'une rétroaction de mouvement réaliste, d'un contrôle de précision et d'environnements profondément immersifs alimentés par les casques Pimax pour les courses, les vols et les configurations de réalité virtuelle actives telles que les tapis roulants.

Robin Weng, fondateur de Pimax, a déclaré :

« CES a l'impression de revenir à la maison. À l'heure actuelle, c'est une tradition de lancer chaque année ici avec des médias technologiques, des créateurs de contenu et des passionnés. Cela nous permet non seulement d'obtenir des commentaires sur nos nouveaux appareils, mais aussi de valider et de donner un sens à notre travail au fur et à mesure que nous progressons. En collaborant avec nos partenaires de réalité virtuelle, nous mettons en place des expériences qui ne sont tout simplement pas possibles ailleurs. »

