TORONTO, le 27 oct. 2021 /CNW/ - Préparez-vous à découvrir nos nouvelles cartes de hockey! Les cartes de collection de la LNHMD Tim Hortons sont officiellement de retour dans les restaurants participants partout au pays, avec une gamme excitante comprenant des cartes autographiées, des cartes comportant un morceau de chandail authentique porté lors d'un match, et des cartes Prodiges avec un revêtement novateur qui crée une illusion de mouvement lorsqu'on déplace les cartes d'un côté à l'autre.

Les invités peuvent acheter un paquet de cartes de collection de la LNHMD Tim Hortons® au prix de 1 $ à l'achat de n'importe quelle boisson admissible, ou de 1,99 $ sans achat de boisson. Les invités auront une chance de trouver dans leur paquet l'une des 87 cartes autographiées par Sidney Crosby, l'une des 100 cartes de hockey Timbits de Colton Parayko ou l'une des 1 517 cartes hommage à Wayne Gretzky.

Les invités peuvent aussi trouver une carte dorée Collectionnez pour gagner donnant droit à des prix comme un voyage VIP pour assister à un match de la NHLMD et rencontrer Sidney Crosby, un voyage pour la Finale de la Coupe StanleyMC 2022, un vélo officiel d'une équipe de la LNHMD de FunRideBikes.com™, des abonnements NHL LIVE™ et des Cartes TimMD de 50 $.

Voici un aperçu des autres cartes de la collection :

Cartes autographiées par Sidney Crosby , Nathan MacKinnon , Anthony Mantha , Drake Batherson , Elias Lindholm , Tyler Seguin , Jesperi Kotkaniemi, Josh Morrissey , Jack Roslovic , Cale Makar , Mark Giordano , J.T. Miller, Mitch Marner , Nick Suzuki , Brock Boeser , Thomas Chabot et Zach Hyman

, , , , , , Jesperi Kotkaniemi, , , , , J.T. Miller, , , , et Cartes comportant un morceau de chandail authentique porté pendant un match par Auston Matthews , Brady Tkachuk , Blake Wheeler , Connor McDavid , Carey Price , David Pastrnak , Elias Pettersson , Johnny Gaudreau , Jesperi Kotkaniemi, J.T. Miller, John Tavares , Kyle Connor , Leon Draisaitl, Nathan MacKinnon , Quinn Hughes , Sidney Crosby , Thomas Chabot et William Nylander

, , , , , , , , Jesperi Kotkaniemi, J.T. Miller, , , Leon Draisaitl, , , , et Cartes comportant un morceau de chandail authentique porté pendant un match et la signature de Brendan Gallagher , Bo Horvat , Connor Hellebuyck , John Tavares , Leon Draisaitl et Matthew Tkachuk

« Le lancement de chaque nouvel ensemble de cartes de collection de la LNHMD Tim Hortons est un événement important pour nos invités, et nous sommes ravis d'améliorer encore une fois notre offre avec de nouveaux ajouts comme la collection Prodiges, les cartes Héros du hockey et des cartes autographiées par les vedettes de la LNH », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

Les invités peuvent aussi conserver toutes leurs cartes de hockey Tim Hortons dans un album du collectionneur spécialement conçu pour l'occasion, offert au prix de 16,99 $.

Les amateurs de hockey peuvent aussi mettre à profit leur passion et leurs connaissances de la LNHMD chaque jour de match en participant au Défi de hockey de la LNHMC de Tim Hortons®. Chaque jour de match, les membres FidéliTim peuvent participer au Défi de hockey de la LNHMC sur l'appli Tim Hortons, en choisissant trois joueurs de la LNHMD qui, selon eux, marqueront un but. Chaque fois qu'ils feront une bonne prédiction, les participants recevront des points FidéliTim ou des offres. Les membres qui prédisent correctement au moins un marqueur pendant sept jours de match de la LNH consécutifs gagneront du café ou du thé gratuit pendant une semaine! Pour en savoir plus, visitez le site Web du Défi de hockey de la LNHMC de Tim Hortons®.



