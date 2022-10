En vedette cette année : des cartes autographiées par Sidney Crosby et Nathan MacKinnon, des cartes autographiées par Dawson Mercer où il apparaît dans son uniforme Hockey Timbits®, et les NOUVELLES cartes Au fil du temps 3D - les joueurs passent de leur uniforme de recrue à leur uniforme actuel!

TORONTO, le 4 oct. 2022 /CNW/ - La saison 2022-2023 de la LNHmd débutera sous peu, et Tim Hortons revient au jeu avec de nouvelles cartes de collection de la LNHmd. Les invités pourront se les procurer pour 1 $ à l'achat de n'importe quelle boisson admissible, ou pour 1,99 $ sans achat de boisson*.

Les cartes autographiées - 87 par Sidney Crosby, 100 par Nathan MacKinnon, et 100 par Dawson Mercer (en uniforme Hockey Timbits ® )

) Les nouvelles cartes Au fil du temps 3D, mettant en vedette 18 étoiles comme Sidney Crosby, Auston Matthews, Nathan MacKinnon, Carey Price et Patrice Bergeron - ils passent de leur uniforme de recrue à leur uniforme actuel!

Collectionnez pour gagner est de retour avec plus de prix que jamais, dont une expérience VIP pour assister à un match de la LNHmd et rencontrer Sidney Crosby, et un ensemble comprenant le jeu NHL 2023 d'EA Sports et une console Xbox!

« Chez Tim Hortons, le hockey fait partie de notre ADN, et nous sommes très heureux d'offrir à nouveau des cartes de collection de la LNHmd aux amateurs de hockey en ce début de saison », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Ces cartes sont vraiment superbes et uniques. Collectionnez-les toutes, et allez repêcher vos joueurs favoris! »

À la demande générale, les soirées d'échange de cartes de hockey sont de retour dans certains restaurants Tim Hortons les 2 et 9 novembre. Les amateurs auront ainsi l'occasion de se réunir pour compléter leur collection et célébrer leur passion commune. En participant à ces événements, vous courez la chance de gagner plusieurs prix, dont une affiche de Sidney Crosby signée et encadrée. Voici la liste des restaurants qui organisent une telle soirée : https://www.timhortons.ca/collectionnez-pour-gagner

Vous pouvez vous procurer les cartes de collection de la LNHmd aux restaurants Tim Hortons participants, jusqu'à épuisement des stocks.

* Les prix peuvent varier

