Les cartes-cadeaux redtag.ca sont maintenant disponibles dans les magasins de détail et sur Amazon.ca

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Afin d'améliorer l'expérience d'achat des Canadiens, redtag.ca a le plaisir d'annoncer que ses cartes-cadeaux de voyage sont maintenant disponibles dans certains magasins de détail au Canada et sur Amazon.ca. Cette approche stratégique simplifie l'expérience d'achat des clients en les rencontrant là où ils vont faire leurs achats et en facilitant la recherche du cadeau idéal. Elle soutient également la tendance croissante qui vise à offrir des voyages et des expériences plutôt que des articles matériels.

Cette année marque le 20ᵉ anniversaire de redtag.ca, et l'agence de voyage s'est engagée à continuer d'innover et d'améliorer les services offerts aux voyageurs canadiens. Ces cartes-cadeaux permettent aux clients d'offrir un voyage comme jamais auparavant, et elles resteront disponibles à l'achat directement sur redtag.ca, offrant ainsi de multiples choix pratiques.

redtag.ca croit en l'importance d'offrir des expériences qui créent des souvenirs mémorables. En offrant des cartes-cadeaux de voyage dans des points de vente populaires et sur l'une des principales plateformes de commerce électronique, redtag.ca incarne son slogan, « Voyager en toute simplicité », et permet aux voyageurs de partager encore plus simplement la joie d'expériences uniques avec ceux qu'ils aiment.

« Nous sommes ravis que nos cartes-cadeaux redtag.ca soient disponibles en magasin et sur Amazon.ca », déclare Nathalie Tanious, présidente et cheffe de la direction de Voyages H.I.S. Canada Inc., la compagnie mère de redtag.ca. « Ce changement simplifie non seulement le processus de magasinage pour nos clients, mais s'aligne également sur notre mission qui consiste à encourager les cadeaux bien intentionnés. À présent, les acheteurs peuvent trouver facilement le cadeau idéal, qu'ils soient dans un magasin ou en ligne, juste à temps pour la saison des fêtes. »

« En étendant la disponibilité de nos cartes-cadeaux à de multiples canaux, nous offrons une plus grande commodité à nos clients », ajoute Sam Youssef, premier vice-président du marketing et des partenariats de Voyages H.I.S. Canada Inc., la compagnie mère de redtag.ca. « Cela leur permet d'avoir un accès simple et rapide aux cartes-cadeaux de voyage, et ce, à travers plusieurs réseaux de distribution. Il leur offre un accès continu aux options de cadeaux de voyage là où ils magasinent, ce qui facilite la recherche du cadeau idéal pour toute personne qui aime voyager. Cette démarche stratégique renforce non seulement la présence de notre marque, mais répond également à la demande grandissante d'expériences d'achat sans soucis. »

Alors que les Canadiens se préparent pour la saison des fêtes, redtag.ca est fier de faire partie de la tendance des cadeaux expérientiels, encourageant tout le monde à célébrer la joie des moments partagés.

Vous pouvez acheter des cartes-cadeaux redtag.ca ici :

Directement à www.redtag.ca/fr/giftcard/

Dans certains magasins de détail au Canada

Sur Amazon.ca à l'adresse https://tinyurl.com/mw4tbznx ou en recherchant « redtag.ca » dans la barre de recherche d'Amazon.ca

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.redtag.ca/fr/giftcard/.

À propos de redtag.ca

redtag.ca est l'une des principales compagnies de voyage à service complet au Canada, conçue pour relier les voyageurs à leurs vacances de rêve grâce à l'innovation et à la technologie. Ils se spécialisent dans les voyages personnalisés dans le monde entier tout en trouvant les meilleures offres sur les forfaits vacances, les vols, les croisières, les hôtels, les locations de voiture et plus encore. redtag.ca est entièrement détenu et géré par Voyages H.I.S. Canada Inc. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.redtag.ca/fr. Célèbre ses 20 ans

