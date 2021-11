La société aérienne renouvelle son appui pour trois autres années.

MONTRÉAL, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'ouverture du processus de candidature de la troisième bourse annuelle Commandante-Judy-Cameron, établie en hommage à sa première femme pilote, pour aider la prochaine génération de femmes à suivre les traces de cette pionnière. La bourse est attribuée conjointement avec la Northern Lights Aero Foundation.

Air Canada a également annoncé qu'elle renouvelait son appui à cette importante initiative pour trois autres années.

« Alors que l'industrie du transport aérien continue de se rebâtir, nous demeurons déterminés à encourager la prochaine génération de jeunes femmes à poursuivre leurs rêves dans l'aviation et à envisager des carrières dans des professions non traditionnellement féminines, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada. Au cours des deux dernières années, grâce à la bourse Commandante-Judy-Cameron, nous avons aidé sept jeunes femmes brillantes et talentueuses à poursuivre leurs rêves dans notre domaine, et nous avons hâte de choisir les prochaines lauréates. Nous sommes également très heureux de prolonger de trois ans notre soutien à cette bourse. Notre société aérienne compte beaucoup de femmes compétentes et qualifiées; certaines tiennent les commandes des avions les plus perfectionnés du monde, d'autres occupent des postes de techniciennes d'entretien d'aéronefs ou travaillent dans des secteurs multidisciplinaires spécialisés dans l'exploitation du transport aérien. Toutes les personnes qualifiées peuvent réellement aspirer aux plus hauts sommets à Air Canada. »

« C'était vraiment formidable de pouvoir féliciter les titulaires de la bourse Commandante-Judy-Cameron de 2021 en personne au Gala de remise des prix de la Northern Lights Aero Foundation le 16 octobre. Ces quatre jeunes femmes ont démontré leur passion pour le monde de l'aviation, et leur volonté d'encadrer et de soutenir d'autres personnes, a souligné la commandante Judy Cameron. Les bourses d'Air Canada les aideront à mener à bien de grandes réalisations. Les vidéos des lauréates de 2020, qui ont accompli de remarquables progrès dans leurs parcours professionnels, m'ont beaucoup émue. Grâce à Air Canada, elles ont pu réaliser leurs rêves. Je suis ravie que le programme de bourses se poursuive trois autres années, ce qui montre le profond engagement d'Air Canada à l'égard de la diversité et de l'inclusion dans l'aviation. Je suis impatiente de rencontrer les lauréates de 2022! »

« Je tiens à remercier Air Canada et la commandante Judy Cameron qui m'ont permis d'obtenir cette bourse, a précisé Urooj Ali. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses femmes remarquables de l'ensemble du Canada qui travaillent dans l'aviation et l'aérospatiale. Je suis très reconnaissante envers la commandante Judy Cameron. Elle a montré la voie dans le domaine aux jeunes femmes telles que moi. »

« Je suis extrêmement honorée d'avoir reçu une bourse Commandante-Judy-Cameron, a indiqué Kahina Gagnon. Cette bourse m'a aidée à obtenir ma qualification IFR pour avions multimoteurs, et, en fin de compte, un poste de pilote de surveillance aérienne d'incendies de forêt. D'avril à septembre, j'ai piloté un Cessna 182 à train escamotable, et j'ai pu découvrir de nouveaux espaces, des aéroports, des paysages magnifiques et, bien entendu, apercevoir quelques feux de forêt. Je remercie infiniment Air Canada, la commandante Judy Cameron et la Northern Lights Aero Foundation. »

Winnie Ho et Caitlyn Lam les deux autres lauréates de 2021, ont expliqué comment la bourse Commandante-Judy-Cameron les a aidées à progresser dans la réalisation de leurs rêves de carrière en aviation.

Apprenez-en plus au sujet des lauréates de 2021 dans cette vidéo.

Judy Cameron a été la première femme pilote embauchée par Air Canada, le plus important transporteur aérien du pays, en avril 1978, à l'âge de 23 ans. Elle fut la première femme à obtenir le diplôme en technologie de l'aviation du Collège Selkirk, en 1975. Durant ses 40 ans de carrière et ses quelque 23 000 heures de vol, elle a piloté des appareils DC-3, Twin Otter, Hawker Siddeley 748, DC-9, L-1011 de Lockheed, A320 d'Airbus ainsi que 767 et 777 de Boeing aux quatre coins du monde. Elle est devenue commandante de bord en 1997 et, en 2010, la première commandante de bord au Canada d'un 777 de Boeing, le plus gros appareil du parc aérien d'Air Canada. Elle a pris sa retraite en 2015, a reçu la même année le prix Elsie MacGill Northern Lights dans la catégorie Opérations aériennes et, en 2016, le groupement national des Ninety-Nines (International Organization of Women Pilots) lui a consacré un timbre-poste canadien.

En 2019, Air Canada s'est engagée à verser annuellement 20 000 $ pendant trois ans pour la bourse Commandante-Judy-Cameron. Aujourd'hui, elle renouvelle son soutien pour trois autres années. Cette bourse s'adresse aux jeunes femmes qui aspirent à une carrière dans l'aviation, en tant que pilotes professionnelles ou techniciennes d'entretien d'aéronef, et qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers d'y parvenir.

Les demandes de bourse sont acceptées jusqu'au 30 novembre 2021 inclusivement. Toutes les femmes de citoyenneté canadienne qui ont été admises ou sont inscrites à un programme d'études postsecondaires en pilotage ou en maintenance et réparation d'aéronef sont admissibles. Les candidates retenues pour l'attribution d'une bourse seront avisées d'ici le 7 février 2022.

