OTTAWA, ON, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Les candidatures pour le Prix Michener sont maintenant acceptées. Le Prix Michener est le plus grand honneur canadien décerné au journalisme au service de l'intérêt public. Il récompense les médias qui, par leurs efforts, entraînent de réels changements.

Le Prix Michener est décerné chaque année à des organismes de presse, et non à des individus. Les candidatures sont jugées en fonction de leur professionnalisme, de leur impact sur le public et du degré d'avantage public indépendant qu'elles génèrent.

Les candidatures seront acceptées jusqu'à 23h59 HNP, le 20 février 2026. Pour en savoir plus, visitez www.PrixMichener.ca.

Le gagnant sera annoncé lors de la cérémonie de remise du Prix Michener à Rideau Hall en juin 2026. Pour en savoir plus sur les anciens gagnants, visitez le site Web.

Le Prix Michener

Le Prix Michener célèbre, promeut et soutient l'excellence en journalisme dont l'objectif est de servir l'intérêt public au Canada. Le Prix Michener a été créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974, et constitue la plus importante distinction journalistique au pays. Le conseil d'administration de la Fondation des Prix Michener s'occupe des affaires du Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall. Pour en savoir plus : www.PrixMichener.ca

SOURCE LA FONDATION DES PRIX MICHENER

Pour de plus amples informations : Jill Clark, Gestionnaire des communications, Fondation Rideau Hall, 613-809-1480, [email protected]