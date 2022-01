OTTAWA, ON, le 19 janv. 2022 /CNW/ - Les candidatures pour le Prix Michener sont maintenant acceptées et le seront jusqu'à 23h59 HNE, le 18 février 2022. La Fondation des Prix Michener offre aussi des bourses individuelles pour le journalisme d'enquête et l'enrichissement des études en journalisme, allant jusqu'à 45 000 $ chacune. Les candidatures pour les bourses seront également acceptées jusqu'au 18 février 2022. Les candidatures pour le Prix et les bourses peuvent être soumises sur le site www.PrixMichener.ca.

Les gagnant.e.s seront annoncé.e.s lors de la cérémonie de remise du Prix Michener en juin 2022. De plus amples détails concernant la cérémonie seront disponibles au cours des prochaines semaines.

Le Prix Michener

Le Prix Michener célèbre, promeut et soutient l'excellence en journalisme dont l'objectif est de servir l'intérêt public au Canada. Le Prix Michener a été créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974, et constitue la plus importante distinction journalistique au pays. Le conseil d'administration bénévole de la Fondation des Prix Michener s'occupe des affaires du Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall. Pour en savoir plus : www.PrixMichener.ca

