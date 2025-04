TORONTO, le 30 avril 2025 /CNW/ - Le Give a Breath 5K, à l'origine une course populaire à Edmonton, est devenu une force nationale de sensibilisation et d'action contre le cancer du poumon. Le 7 juin, les Canadiens à Edmonton, à Calgary, à Ottawa, à Toronto, à Vancouver, à Halifax et dans tout le pays participeront à un cette rencontre en virtuel. Ils marcheront et courront ensemble pour appuyer les personnes atteintes d'un cancer du poumon et changer l'avenir des soins grâce à la recherche et au soutien.

Cette année, Cancer pulmonaire Canada et la famille Monds sont heureux d'annoncer les premiers lauréats du prix de recherche Give a Breath. Il s'agit de deux bourses qui financent des projets de recherche innovants et centrés sur le patient, visant à combler les lacunes criantes dans les traitements avancés du cancer du poumon.

« Il ne s'agit pas seulement d'une course de 5 kilomètres, mais d'un véritable mouvement », a affirmé Shem Singh, directeur général de Cancer pulmonaire Canada. « Give a Breath s'engage à sensibiliser le public au cancer du poumon et à approfondir la recherche qui pourrait révolutionner la manière de le traiter. »

Voici les premiers lauréats de la bourse de recherche Give a Breath :

Dre Cheryl Ho, BC Cancer

Cette étude se penche sur les raisons pour lesquelles l'immunothérapie n'est pas aussi efficace dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules à oncogène moteur. Elle examine le rôle des cellules endothéliales dans le renforcement de la réponse immunitaire, ce qui pourrait conduire à de nouvelles combinaisons médicamenteuses pour les patients qui ont épuisé les thérapies ciblées.

Dre Donna Murrell, London Health Sciences Centre

Cet essai clinique évalue la quantité sûre de radiothérapies de reprise qu'on peut donner à des personnes atteintes d'un cancer du poumon, qui ont déjà reçu un traitement, dans le but d'adapter les soins et d'améliorer les issues cliniques, compte tenu du fait que de plus en plus de personnes survivent à cette maladie.

« Ces projets de recherche sont directement liés aux difficultés auxquelles font face les patients », a affirmé le Dr Zhaolin Xu, président du comité de recherche de Cancer pulmonaire Canada. « Ils insufflent un grand espoir chez les patients dont le traitement de première intention ne fonctionne plus et place les patients à l'avant-garde de l'innovation. »

« Quand notre famille a créé « Give a Breath », notre objectif était d'apporter notre soutien à la collectivité et de montrer notre admiration pour les personnes touchées par cette maladie », a affirmé Tim Monds, fondateur de Give a Breath. « Sa transformation en une campagne nationale qui finance des projets de recherche pour sauver des vies revêt un sens noble. Actuellement, nous travaillons sur un projet encore plus audacieux que celui initialement envisagé. »

Les recettes tirées de Give a Breath serviront à financer Voies de l'espoir, le programme national de soutien de Cancer pulmonaire Canada, et la bourse de recherche Give a Breath, qui facilitent l'accès à des soins de qualité aujourd'hui et la création de meilleures options thérapeutiques, demain.

Bien que le cancer du poumon soit la principale cause de décès par cancer au Canada, il est mal financé et délaissé. Give a Breath, transforme cette réalité -- un pas, une voix, une découverte à la fois.

Participez au mouvement. Courez. Marchez. Apportez un souffle -- et engagez-vous à apporter espoir et changement aux personnes luttant contre le cancer du poumon partout au Canada.

Inscrivez-vous ou faites un don aujourd'hui à : giveabreath.ca.

À propos de Cancer pulmonaire Canada

Cancer pulmonaire Canada est l'unique organisme de bienfaisance canadien qui se voue exclusivement à l'assistance et à la représentation des personnes touchées par le cancer du poumon. Principale ressource nationale, Cancer pulmonaire Canada offrir un soutien fervent, une éducation fiable et une solide défense des intérêts, qui permettent aux patients de participer activement à la prise de décisions concernant leurs soins de santé et leur accès aux traitements. Cancer pulmonaire Canada s'engage aussi dans la recherche en finançant l'innovation afin d'améliorer les résultats et de favoriser l'avancement des soins. Grâce à des initiatives comme le Give a Breath 5K, Cancer pulmonaire Canada cherche à mobiliser la population et à la sensibiliser au besoin d'un financement et d'une attention plus grands pour ce cancer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://cancerpulmonairecanada.ca.

