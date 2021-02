Le programme #ForceDuSport encourage les Canadiens à s'adonner à l'activité physique, à apprécier le grand air et à être actifs. Au cours de la dernière année, nombreux sont ceux qui ont été privés de leurs activités sportives habituelles avec la fermeture de ligues récréatives, de programmes et d'installations de sport occasionnée par la COVID-19, d'un bout à l'autre du pays. Les Canadiens ont fait preuve de résilience et ont su trouver différentes façons de bouger et de jouer : marches et randonnées, patin sur les patinoires extérieures, glissade en toboggan et cours de yoga ou séances d'entraînement en ligne. De leur côté, les meilleurs athlètes du Canada ont également fait appel à leur créativité afin de continuer à s'entraîner. Certains ont transformé leur garage ou leur salon en mini-gymnase et d'autres, comme la paranageuse Danielle Kisser, ont construit leur propre piscine .

La pandémie a également braqué les projecteurs sur l'influence positive considérable du sport sur la santé physique et mentale à bien des égards. De plus, le sport fait partie du tissu social canadien, et il aura un rôle de premier plan dans le rétablissement et la guérison de notre nation de la COVID-19. Il aidera à restaurer et à raviver les liens avec la communauté, qu'il s'agisse de retrouver son équipe de basketball récréatif, d'essayer un nouveau sport au centre communautaire local ou pour les enfants, de retourner sur la glace pour la saison de hockey mineur.

Cet été, les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo placeront également le sport au premier plan, alors que les athlètes canadiens réaliseront leurs rêves sportifs sur la scène internationale tout en incitant les jeunes, partout au pays, à développer leur potentiel et à poursuivre leurs propres objectifs.

Tout au long de l'année, la #ForceDuSport unira la grande communauté sportive, grâce aux différents récits et contenus publiés sur divers médias afin de partager le rôle positif du sport. Il s'agit d'une initiative communautaire qui s'élargira de façon naturelle, au fur et à mesure que les récits seront partagés. Tous les Canadiens sont invités à se joindre à la conversation en indiquant comment ils s'adonnent en toute sécurité à l'activité physique à l'heure actuelle et ce que représente le sport pour eux en publiant des photos ou des vidéos sur les médias sociaux avec le mot-clic #ForceDuSport.

