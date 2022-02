La campagne Repenser les maladies rares de Takeda Canada met en lumière les personnes atteintes de maladies rares

TORONTO, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, c'est la Journée des maladies rares. Takeda Canada est fière de souligner cette initiative mondiale visant à promouvoir l'équité et à faire comprendre les maladies rares et leur incidence sur la qualité de vie. Takeda repense les maladies rares en réunissant les intervenants et en s'engageant à définir un plan pour appuyer la communauté de personnes vivant avec des maladies rares.

Bien que chacune de ces maladies soit rare, les Canadiens qui en sont atteints sont partout autour de nous. Un Canadien sur 12 est atteint d'une maladie rarei. Pourtant, ces maladies ne sont pas largement reconnues et demeurent méconnues. La campagne de cette année, Repenser les maladies rares, met en lumière des patients, des aidants, des technologies et des traitements qui éliminent les obstacles dans le domaine des maladies rares tout en mettant l'accent sur l'ampleur de la communauté de ces maladies.

« Vivre avec une maladie rare comme le déficit en alpha 1-antitrypsine présente ses propres défis, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas accomplir ce que je veux faire dans la vie », explique LaVerne Miller de Regina, en Saskatchewan. « Même si le parcours n'est pas toujours facile, le fait d'avoir un solide réseau de soutien peut faire toute la différence. La Journée des maladies rares est une journée importante qui me permet de mesurer tout le chemin parcouru. Je peux ainsi faire entendre ma voix et partager mon expérience, avec l'espoir d'inspirer d'autres personnes dans la communauté des maladies rares et au-delà. »

Au Canada, les maladies rares touchent plus de trois millions de patients et leur famille chaque jourii. L'équité, la défense des droits des patients et une meilleure compréhension de ces maladies demeurent essentielles pour appuyer la communauté des maladies rares, tout en travaillant en collaboration avec des partenaires et des intervenants clés.

« Takeda Canada est fière d'être solidaire de la communauté des maladies rares et de reconnaître cette importante initiative. Nous continuons de travailler en collaboration avec les patients, les aidants et les intervenants afin de favoriser des changements concrets et de trouver des solutions novatrices pour répondre aux besoins des personnes atteintes d'une maladie rare », déclare Rute Fernandes, directrice générale de Takeda Canada Inc. « Les besoins uniques des patients atteints d'une maladie rare font ressortir l'urgence d'adopter une stratégie globale sur les maladies rares pour veiller à ce que les Canadiens reçoivent le soutien et les ressources dont ils ont besoin. »

Dans le cadre de notre engagement continu, Takeda Canada a parrainé l'événement virtuel (en anglais seulement) A Hopeful Future for Rare Disease in Canada avec Canada 2020, qui aura lieu le jeudi 3 mars. L'événement rassemblera de nombreux intervenants dans le but d'engager un dialogue constructif sur la meilleure façon d'aller de l'avant et de démontrer notre dévouement envers la communauté des maladies rares au-delà de la Journée des maladies rares. Nous avons hâte de participer à cette discussion enrichissante sur l'avenir des soins dans le domaine des maladies rares.

Takeda Canada possède plus de 30 ans de leadership dans le domaine des maladies rares grâce à sa gamme de thérapies novatrices en immunologie, en hématologie et en maladies métaboliques.

Pour en savoir plus sur l'événement A Hopeful Future for Rare Disease in Canada, visitez https://canada2020.ca/events/rare-disease/

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK), un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon, et est déterminée à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez : takeda.com/fr-ca

