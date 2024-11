OTTAWA, ON, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Novembre est le Mois de la littératie financière. Cette année, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) lance une campagne pancanadienne visant à déstigmatiser les conversations au sujet de l'argent.

Beaucoup de Canadiens trouvent difficile de parler d'argent et de finances avec leur famille et leurs amis, car ils craignent le jugement des autres. Pour briser le tabou entourant ce sujet, l'ACFC encourage les Canadiens à mettre en commun leurs expériences financières avec leur famille et leurs amis, à poser des questions, et à consulter des professionnels financiers de confiance.

Selon les résultats de recherche, avoir des conversations au sujet de l'argent permet de renforcer la confiance financière, ce qui peut mener à l'obtention de meilleurs résultats financiers. C'est particulièrement vrai pour les filles et les femmes. Par exemple, une recherche menée par l'ACFC en collaboration avec l'Université Carleton (dont les résultats seront publiés plus tard ce mois-ci) montre qu'il suffit d'offrir aux femmes un espace pour parler de finances pour les aider à se sentir plus autonomes sur le plan financier. De même, les conversations à propos de l'argent peuvent permettre aux gens de découvrir des ressources pouvant les aider à améliorer leur situation financière et à atteindre leurs objectifs financiers.

En ce mois de novembre, l'ACFC demande aux Canadiens de poser un geste pour améliorer leurs connaissances financières -- comme vérifier leur cote de crédit, discuter de budget avec un ami, ou utiliser les outils et ressources offerts gratuitement par l'ACFC -- puis de raconter leur expérience et d'encourager les autres à faire de même. En outre, l'ACFC rappelle aux gens de protéger leurs renseignements financiers personnels comme leur numéro de compte bancaire et les données de leur carte de crédit.

Les Canadiennes et Canadiens peuvent visiter la page de la campagne du Mois de la littératie financière pour obtenir de plus amples renseignements, ainsi que des outils et ressources offerts gratuitement. De plus, l'ACFC propose une trousse promotionnelle pour aider les intervenants à participer à la campagne de cette année.

Le Mois de la littératie financière est une occasion en or de faire des progrès dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la littératie financière de l'ACFC, un plan quinquennal pour créer un écosystème financier plus accessible, inclusif et efficace pour la population canadienne. La campagne de cette année vient à l'appui de la réalisation des priorités de la Stratégie nationale en aidant les Canadiens à renforcer leur confiance financière et à naviguer le marché financier, et en améliorant l'accès à une aide financière fiable et abordable.





Le 4 novembre, l'ACFC sera l'hôte d'un événement virtuel pour donner le coup d'envoi au Mois de la littératie financière. Cet événement mettra en vedette Bruny Surin, médaillé d'or olympique, Sara Weller, présidente du Money and Pension Service, une institution du gouvernement britannique qui offre des services en matière d'argent et de pensions, ainsi que d'autres invités spéciaux. Inscrivez-vous dès aujourd'hui!

« Cette année, l'ACFC et ses partenaires du Mois de la littératie financière partout au pays misent sur pouvoir de transformation des conversations. Parler nous permet de tisser des liens et d'apprendre les uns des autres, et il s'agit d'un moyen important de communiquer de l'information. En ce Mois de la littératie financière, brisons le tabou qui nous empêche de parler d'argent. Avoir des conversations sur l'argent avec des personnes de confiance peut renforcer la confiance financière et créer des conditions favorables à la réussite financière. En ce mois de novembre, nous espérons que les Canadiennes et les Canadiens d'un bout à l'autre du pays vont se joindre à nous afin de parler d'argent et de prendre des mesures pour accroître leurs connaissances et leur confiance en matière financière. »

Werner Liedtke, commissaire intérimaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a pour mandat de renforcer la littératie financière des Canadiens et de superviser les entités financières sous réglementation fédérale, dont les banques, pour veiller à ce qu'elles se conforment aux obligations législatives, codes de conduite et engagements publics qui leur sont applicables.





La source d'inspiration de la campagne « L'argent en tête? Parlons-en! » de l'ACFC est la semaine Talk Money (Parlons d'argent) au Royaume-Uni.





Le Mois de la littératie financière au Canada a débuté en 2011. Chaque mois de novembre, des centaines d'organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif font la promotion du Mois de la littératie financière et organisent des événements et activités partout au pays dans l'objectif commun de renforcer la littératie financière de la population canadienne.





La vision de la Stratégie nationale pour la littératie financière est un Canada où chacun peut accroître sa résilience financière dans un monde de plus en plus numérique. La Stratégie est fondée sur le principe qu'aider les Canadiens à renforcer leur résilience financière est une responsabilité partagée et qu'il faut agir collectivement pour aider les Canadiens à obtenir de meilleurs résultats financiers en apportant des changements au sein de l'écosystème financier.





La littératie financière comprend le fait de posséder les compétences et les capacités nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées, et de poser les gestes ou d'adopter les comportements qui permettent d'obtenir des résultats financiers positifs. La littératie financière est considérée comme une compétence essentielle, tout comme la lecture et l'écriture.





La résilience financière est la capacité de s'adapter ou de persévérer face aux choix, aux difficultés et aux chocs financiers prévisibles et imprévisibles de la vie.

