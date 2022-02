TORONTO, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Plus des deux tiers (68 %) des Canadiens croient qu'il est important que les entreprises Internet et les médias sociaux étrangers contribuent à la création et à la promotion de la musique et des productions télé et cinéma canadiennes tandis que près du quart (23 %) sont « fortement en accord » avec ce sentiment selon les résultats d'un sondage Léger mené à la grandeur du pays.

Lorsqu'on leur a demandé de répondre à l'énoncé « Je pense que les entreprises Internet et les médias sociaux étrangers contribuent à la création et à la promotion de la musique et des productions télé et cinéma canadiennes », seulement environ un sur dix (13 %) n'était pas d'accord, et 19 % ont dit qu'ils ne savaient pas.

Il y a donc consensus, à l'échelle du pays, sur l'importance du concept et les Québécois arrivent en tête : 28 % d'entre eux ont répondu qu'ils étaient « fortement d'accord » avec l'énoncé.

Les jeunes Canadiens représentent le front commun le plus fort de ce sondage puisque 72 % des répondants ont déclaré être tout à fait d'accord ou d'accord avec le fait que les entreprises de diffusion en continu devraient soutenir la musique créée au Canada.

« Il n'y a aucun doute que les Canadiens croient que les services de diffusion en continu devraient contribuer à la création et la promotion de la musique canadienne », a déclaré la chef de la direction de la SOCAN, Jennifer Brown. « Les créateurs canadiens ont besoin de soutien pour continuer à développer la musique canadienne dans le domaine de la diffusion en continu et le Canada doit continuer d'être un terreau fertile pour les créateurs de musique, les auteurs et compositeurs, émergents ou établis peuvent s'épanouir. »

Les services de diffusion en continu sont présents au Canada depuis près de dix ans, mais n'ont pas pour autant apporté un soutien équitable aux créateurs de musique. À l'heure actuelle, pour chaque dollar de licence musicale provenant des diffuseurs radio et télé canadiens, environ 34 cents sont répartis entre les auteurs et compositeurs canadiens, mais pour chaque dollar de licence provenant des services de diffusion en continu, il ne reste que 10 cents au Canada.

Selon les données de la SOCAN, la situation est encore plus sombre pour les membres créateurs francophones de la SOCAN. Sur les médias traditionnels, ils perçoivent en moyenne 7 % de toutes les redevances perçues, tandis que sur les médias numériques, ils perçoivent en moyenne 2 % des redevances perçues, une diminution très marquée de 76 %.

Le dépôt du projet de loi sur la diffusion continue en ligne le 2 février 2022 est un important premier pas visant à favoriser la découverte et la consommation des créations canadiennes, ce qui assurera à notre musique la place qui lui revient dans le domaine de la diffusion en continu.

Les résultats complets du sondage Léger peuvent être consultés ici.

