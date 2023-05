Les Canadiens sont aujourd'hui trois fois plus susceptibles de partager des données avec leur fournisseur de services financiers qu'ils ne l'étaient en 2020, selon une étude d'EY

L'adoption d'une approche centrée sur le client est essentielle pour que les institutions financières puissent maximiser le potentiel des services bancaires ouverts

La sécurité demeure le facteur le plus important dans la décision de partager des données

Les préférences à l'égard du partage des données sont devenues plus prononcées, tandis que des nuances liées à l'âge s'en dégagent

Les services autres que financiers aux entreprises représentent des possibilités inexploitées de renforcer les relations

TORONTO, le 24 mai 2023 /CNW/ - Une étude de 2023 sur le système bancaire ouvert, réalisée conjointement par EY et Symcor, révèle que les Canadiens sont aujourd'hui trois fois plus susceptibles de partager des données avec leur fournisseur de services financiers actuel qu'ils ne l'étaient en 2020 et que cette volonté croît avec l'âge.

« Pour libérer le plein potentiel des services bancaires ouverts, les fournisseurs de services financiers en général doivent élaborer une stratégie qui place les clients au cœur des initiatives d'acquisition et de fidélisation de la clientèle, affirme Abhishek Sinha, leader, système bancaire ouvert, d'EY Canada. Une telle stratégie va non seulement inciter les fournisseurs à nouer des liens plus solides avec les clients, existants et nouveaux, mais aussi les aider à répondre à l'évolution des préférences, afin de fidéliser la clientèle dans un contexte marqué en outre par une intensification de la concurrence. »

Les préférences des clients à l'égard du partage de données se confirment d'année en année

Au cours des trois dernières années, la sécurité a invariablement été le principal facteur dans la décision des clients de services bancaires aux particuliers de transmettre des données à leur fournisseur de services financiers, et ce, pour tous les groupes d'âge à l'exception des 18 à 24 ans. Le sondage montre par ailleurs que le type de données que les clients sont disposés à partager - et avec qui - évolue. La propension à partager des données avec des entreprises de technologies financières a augmenté de façon constante de 2020 à 2022, dans une mesure d'environ 16 %. Cette augmentation a été plus marquée chez les 18 à 34 ans, s'élevant à 27 % au cours de la même période de trois ans.

« Les fournisseurs de services financiers peuvent tirer parti de la propension de la clientèle plus jeune à partager des données pour créer des produits conçus en fonction des informations recueillies ainsi que des propositions de valeur personnalisées », ajoute Abhishek Sinha.

Adapter les propositions de valeur aux petites et moyennes entreprises (PME)

Du côté des PME, on constate que les petites entreprises sont plus susceptibles de partager des données en présence d'un incitatif financier. À l'opposé, les entreprises de taille moyenne accordent davantage d'importance à l'intégration dans leur expérience bancaire de services non financiers tels que les tableaux de bord d'indicateurs, l'analyse comparative et l'accès au marché des applications qu'au cours des années antérieures. En fait, en 2022, les entreprises de taille moyenne accordaient 20 % plus d'importance à l'intégration de ces services qu'en 2021. Les données suggèrent que les petites entreprises accordent quant à elles une moindre valeur à ces services, de l'ordre de 30 % par rapport à leurs homologues de taille moyenne.

De plus, la propension des PME à changer de fournisseur évolue. Tandis que les petites entreprises sont moins enclines à faire le saut qu'elles ne l'étaient par le passé, les entreprises de taille moyenne se disaient 11 % plus susceptibles de changer de fournisseur en 2022 qu'en 2021, ce qu'elles expliquent par le fait qu'elles recherchent la meilleure valeur financière possible.

« En acquérant une bonne compréhension des préférences des consommateurs et des entreprises à l'égard du partage de données, et en plaçant l'expérience client au cœur de la stratégie de système bancaire ouvert, les organisations peuvent tracer un parcours clair vers une croissance importante et repousser les frontières des services financiers », explique Saba Shariff, cheffe des groupes Développement de nouveaux produits et Stratégie d'entreprise, Symcor.

À propos de l'étude

Pour la troisième année d'affilée, EY a fait équipe avec Symcor pour explorer les préférences des Canadiens à l'égard du partage de données et a chargé la maison de sondage TrueChoice Solutions, chef de file mondial en matière d'analyses en temps réel des préférences, de sonder des clients de services bancaires canadiens sur leurs facteurs décisionnels, leurs perceptions de la valeur et leurs attentes à l'égard du partage des données.

