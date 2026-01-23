TORONTO, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est heureuse d'annoncer les montants des distributions par titre (les « distributions ») pour ses fonds négociés en bourse (les « FNB ») pour la période se terminant le 30 janvier 2026, comme l'indique le tableau ci-dessous.

La date ex-dividende des distributions suivantes devrait être le 30 janvier 2026.

Symbole

boursier Nom du FNB



Distribution

en espèces

par part Fréquence

AGCC FNB Global X Options d'achat couvertes Argent 0,21500 $ Mensuelle BKCC FNB Global X Options d'achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale 0,14500 $ Mensuelle BKCL FNB Global X Options d'achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale et à rendement amélioré 0,24500 $ Mensuelle BNKL FNB Global X Indice de banques à pondération égale et à rendement amélioré 0,12000 $ Mensuelle CANL FNB Global X Indice S&P/TSX 60 à rendement amélioré 0,08000 $ Mensuelle CASH FNB Global X Épargne à intérêt élevé 0,09700 $ Mensuelle CBIL FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois(1)

0,10100 $ Mensuelle CBIL.U 0,10100 $ Mensuelle CNCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes 0,08250 $ Mensuelle CNCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes à rendement amélioré 0,17000 $ Mensuelle CPCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs de cuivre 0,14000 $ Mensuelle EACC FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE 0,14000 $ Mensuelle EACL FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE à rendement amélioré 0,17500 $ Mensuelle EMCC FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents 0,18000 $ Mensuelle EMCL FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents à rendement amélioré 0,23000 $ Mensuelle ENCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes du secteur pétrolier et gazier 0,12000 $ Mensuelle ENCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes du secteur pétrolier et gazier à rendement amélioré 0,26000 $ Mensuelle EQCC FNB Global X Options d'achat couvertes de répartition toutes actions de l'actif 0,17000 $ Mensuelle EQCL FNB Global X Options d'achat couvertes de répartition toutes actions de l'actif à rendement amélioré 0,23000 $ Mensuelle GLCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs d'or 0,48000 $ Mensuelle GLCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs d'or à rendement amélioré 0,38000 $ Mensuelle GRCC FNB Global X Croissance options d'achat couvertes de répartition de l'actif 0,16500 $ Mensuelle HAB FNB Global X Actif obligations de sociétés 0,03404 $ Mensuelle HAD FNB Global X Actif obligations canadiennes 0,02800 $ Mensuelle HAF FNB Global X Actif revenu fixe mondial 0,02589 $ Mensuelle HBAL FNB Global X Répartition équilibrée de l'actif 0,03500 $ Mensuelle HBNK FNB Global X Indice de banques canadiennes à pondération égale 0,09170 $ Mensuelle HCON FNB Global X Répartition conservatrice de l'actif 0,03500 $ Mensuelle HEQL FNB Global X Répartition toutes actions de l'actif à rendement amélioré 0,05000 $ Mensuelle HEQT FNB Global X Répartition de l'actif toutes actions 0,03500 $ Mensuelle HFR FNB Global X Actif obligations de première qualité à très court terme 0,02951 $ Mensuelle HGRW FNB Global X Croissance répartition de l'actif 0,05000 $ Mensuelle HGY FNB Global X Revenu sur l'or 0,09500 $ Mensuelle HMP FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes 0,02535 $ Mensuelle HPR FNB Global X Actif actions privilégiées 0,04206 $ Mensuelle HYBR FNB Global X Actif obligations hybrides et actions privilégiées 0,04302 $ Mensuelle LPAY FNB Global X Titres du Trésor américain à long terme à rendement supérieur(2)

0,14500 $ Mensuelle LPAY.U 0,14500 $ Mensuelle MPAY FNB Global X Titres du Trésor américain à moyen terme à rendement supérieur(2)

0,12200 $ Mensuelle MPAY.U 0,12200 $ Mensuelle NRGY FNB Global X Indice de pétrole et gaz canadiens à pondération égale 0,07345 $ Mensuelle PAYL FNB Global X Obligations gouvernementales à long terme à rendement supérieur 0,12500 $ Mensuelle PAYM FNB Global X Obligations gouvernementales à moyen terme à rendement supérieur 0,10500 $ Mensuelle PAYS FNB Global X Obligations gouvernementales à court terme à rendement supérieur 0,08000 $ Mensuelle PPLN FNB Global X Indice pipelines canadiens à pondération égale 0,05064 $ Mensuelle QQCC FNB Global X Options d'achat couvertes NASDAQ-100(1)

0,13000 $ Mensuelle QQCC.U 0,13000 $ Mensuelle QQCL FNB Global X Options d'achat couvertes NASDAQ-100 à rendement amélioré 0,31000 $ Mensuelle REIT FNB Global X Indice de FPI canadiennes à pondération égale 0,08700 $ Mensuelle RING FNB Global X Indice de télécommunications canadiennes à pondération égale 0,09100 $ Mensuelle RNCC FNB Global X Options d'achat couvertes de télécommunications canadiennes à pondération égale 0,20000 $ Mensuelle RNCL FNB Global X Options d'achat couvertes de télécommunications canadiennes à pondération égale et à rendement amélioré 0,25000 $ Mensuelle RSCC FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000(1)

0,21000 $ Mensuelle RSCC.U 0,21000 $ Mensuelle RSCL FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 à rendement amélioré 0,34500 $ Mensuelle SAFE FNB Global X Indice d'assurances canadiennes à pondération égale 0,05781 $ Mensuelle SPAY FNB Global X Titres du Trésor américain à court terme à rendement supérieur(2)

0,09500 $ Mensuelle SPAY.U 0,09500 $ Mensuelle TLTX FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 20 ans et plus(2)

0,15723 $ Mensuelle TLTX. F 0,15740 $ Mensuelle TLTX. U 0,15761 $ Mensuelle TSTX FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 1-3 ans(2)

0,14090 $ Mensuelle TSTX. F 0,13990 $ Mensuelle TSTX. U 0,13991 $ Mensuelle UBIL.U FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois(2) 0,17000 $ Mensuelle UCSH.U FNB Global X Épargne à intérêt élevé $ US(2) 0,16000 $ Mensuelle USCC FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions américaines(2)

0,12000 $ Mensuelle USCC.U 0,12000 $ Mensuelle USCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions américaines à grande capitalisation et à rendement amélioré 0,24000 $ Mensuelle UTIL FNB Global X Indice services publics canadiens à pondération égale 0,07629 $ Mensuelle

La date de clôture des registres pour tous les FNB sera le 30 janvier 2026. Les distributions pour les titres de chaque FNB seront versées en espèces ou, si le porteur de titres s'est inscrit au plan de réinvestissement des dividendes du FNB, réinvesties dans des titres supplémentaires du FNB applicable, le 6 février 2026 ou autour de cette date.

(1) Les montants de distribution par part sont versés en dollars canadiens pour CBIL.U, QQCC.U et RSCC.U. (2) Les montants de distribution par part sont versées en dollars américains pour SPAY, MPAY, LPAY, TLTX.U, TSTX.U, UBIL.U, UCSH.U et USCC.U.

Les distributions des FNB varieront d'une période à l'autre. Pour en savoir plus sur les distributions, veuillez consulter le site www.GlobalX.ca.

