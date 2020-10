Les Canadiens s'unissent pour soutenir les personnes touchées par le cancer du sein malgré une année difficile

L'événement a été repensé pour adapter les éléments clés du jour de la Course à un environnement virtuel. Les participants ont montré leur appui à la cause en assistant à la cérémonie d'ouverture diffusée en direct, qui comprenait des numéros de d'artistes canadiens reconnus, des témoignages de personnes atteintes d'un cancer du sein et un échauffement dynamique animé par des experts en mise en forme d'un bout à l'autre du pays. Menée par l'animatrice québécoise Isabelle Racicot, la cérémonie d'ouverture virtuelle a rassemblé tous les participants francophones du pays pour la première fois depuis les débuts de l'événement. Grâce à une application mobile améliorée, les participants ont pu concevoir leur coureur virtuel et faire le suivi de la distance qu'ils ont parcourue à la marche ou à la course dans leur quartier.

Le soutien de la CIBC et les efforts de collecte de fonds de ses employés dans le cadre de la Course permettront de financer la recherche sur le cancer du sein et pour la première fois ParlonsCancer.ca, la communauté de soutien en ligne de la Société canadienne du cancer destinée aux personnes atteintes de cancer et aux proches aidants. Cette communauté en pleine expansion offre un soutien moral et des conseils pratiques aux personnes atteintes, pour leur assurer une qualité de vie et un bien-être tout au long de leur expérience du cancer. La CIBC a pris la décision d'appuyer ce programme à un moment où les échanges et le soutien en ligne sont plus importants que jamais.

« Nous sommes très heureux que les Canadiens aient adopté la nouvelle formule de la Course, affirme Josianne Béliveau, directrice Programmes signature, Canada français, à la Société canadienne du cancer. L'énorme soutien de la CIBC à notre communauté ParlonsCancer.ca n'aurait pas pu mieux tomber. Nous savons que les personnes atteintes de cancer du sein et leurs aidants affrontent de nouvelles difficultés cette année, en raison des interruptions et des retards de traitement causés par la pandémie. Compte tenu des mesures d'éloignement physique en place, les échanges en ligne sont plus précieux que jamais, particulièrement pour les membres de notre communauté qui sont immunodéprimées. »

Cette année, la CIBC a célébré son 24e anniversaire en tant que commanditaire en titre de la Course à la vie CIBC et plus de 6500 de ses employés y ont participé dans l'ensemble du pays.

« Aujourd'hui, nous avons été témoins du grand dévouement des Canadiens à cette cause, lorsque des milliers de personnes se sont réunies pour soutenir et honorer leurs proches touchés par le cancer du sein, déclare Laura Dottori-Attanasio, première vice-présidente à la direction et chef de groupe des Services bancaires personnels et Services bancaires aux entreprises, CIBC. Nous savons à quel point nos clients et les membres de notre équipe tiennent à soutenir la recherche sur un cancer en particulier. C'est pourquoi nous sommes fiers de collaborer avec la Société canadienne du cancer, dont les investissements dans des projets de recherche sur le cancer du sein et dans des programmes de soutien comme ParlonsCancer.ca fait une réelle différence dans la vie de personnes partout au pays. »

Kim Sutherland, participante à la Course à la vie CIBC depuis trois ans, comprend l'importance de ParlonsCancer.ca. En tant que travailleuse sociale, Kim a l'habitude d'offrir du soutien et de l'information à ses patients et leur famille lorsqu'ils doivent faire face à la maladie. Mais lorsqu'elle a reçu un diagnostic cancer du sein peu après son 56e anniversaire, elle ne savait trop vers qui se tourner. Habitant en région éloignée, Kim ne pouvait pas se joindre à des groupes de soutien en personne. Malgré la merveilleuse présence de sa famille et amis pendant cette période difficile de sa vie, elle ressentait le besoin de créer des liens avec des personnes ayant vécu une expérience de cancer.

« Lorsque je me suis inscrite sur le site Web, j'ai rapidement reçu une notification : "Bienvenue, vous n'êtes pas seule!" J'ai vu des mots réconfortants et empreints de sagesse. À cet instant, j'ai commencé à ressentir un peu de courage, explique Kim. La Société canadienne du cancer m'a permis de ne pas me sentir seule, d'avoir accès à de l'information et d'être en contact avec d'autres personnes qui comprenaient le parcours émotionnel et physique du cancer. » ajoute-t-elle.

Il n'est pas trop tard pour faire un don à la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer sur lacoursealaviecibc.com.

La Société canadienne du cancer est l'organisme de bienfaisance qui subventionne le plus la recherche sur le cancer du sein au pays et le seul à offrir un réseau d'aide national, comprenant la communauté ParlonsCancer.ca et une ligne d'assistance, qui fait une réelle différence dans la vie des personnes touchées par le cancer du sein.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance national à soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés de l'ensemble du pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur. Nous finançons des projets de recherche novateurs, nous fournissons un réseau d'aide pour toutes les personnes touchées par le cancer, et nous favorisons l'adoption de politiques de santé qui aident à prévenir le cancer et soutiennent les personnes qui sont atteintes de la maladie.

À propos de la CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Unis sous l'initiative d'investissement communautaire Un pour tous, la Banque CIBC et son équipe s'engagent à se regrouper et à aider les gens et les collectivités à réaliser leurs ambitions. En 2019, la Banque CIBC et son équipe ont investi 79 millions de dollars au sein des organismes communautaires dans l'ensemble du Canada et des États-Unis. Les dernières nouvelles et de plus amples renseignements sur la CIBC sont accessibles à l'adresse https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

