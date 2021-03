« Les Canadiens cherchent à soutenir les entreprises locales touchées par les restrictions liées à la pandémie, mais ils s'exposent souvent, sans le savoir, à un risque accru de fraude en payant par téléphone », explique Brian Prentice, chef de la gestion des risques à Moneris. « Lorsqu'une entreprise est incapable de prouver qu'elle effectue une transaction avec le détenteur de la carte, elle n'est pas protégée contre les débits compensatoires. De plus, la transaction est soumise à des frais de traitement plus élevés pour compenser le risque. Heureusement, il existe des options plus sûres. »

Les frais encourus par les entreprises sont plus élevés selon le mode de paiement des consommateurs et le risque potentiel de fraude. Les taux d'interchange - des frais par transaction que le commerçant doit payer à l'émetteur de la carte chaque fois qu'un consommateur utilise une carte de crédit ou de débit - sont en moyenne 0,5 % plus élevés pour les transactions sans carte. La saisie manuelle d'un numéro de carte de crédit entraîne les frais les plus élevés parmi toutes les marques de cartes. Par exemple, le taux d'interchange moyen d'une transaction par carte de crédit traitée avec un appareil Moneris Go est de 1,0 %, alors que celui d'une transaction en ligne conclue avec Moneris Online et l'outil 3-D Secure 2.0 (3DS 2.0) est de 1,5 %. En comparaison, le taux d'interchange moyen pour une transaction par carte de crédit saisie manuellement dans un terminal est de 2 %**.

Les résultats du sondage révèlent également que les Canadiens estiment que les achats en ligne sont généralement sûrs, mais qu'ils comportent un plus grand risque de fraude que les achats en personne. Parmi les participants au sondage, 69 % estiment que les achats en ligne entraînent davantage d'activités frauduleuses, 60 % se sentent plus en sécurité en personne dans un commerce et 73 % pensent que les achats en ligne augmentent leur exposition à la fraude. Les paiements en ligne sont considérés comme plus risqués qu'un paiement effectué en personne, mais avec l'évolution des outils de vérification d'identité à plusieurs niveaux, comme l'outil 3DS 2.0 offert avec Moneris Online, les consommateurs sont mieux protégés et les entreprises bénéficient de frais moins élevés, tant que leur site web est convenablement sécurisé.

La pandémie a provoqué une hausse marquée des transactions électroniques, créant ainsi de nouvelles occasions pour les fraudeurs en ligne. Depuis mars 2020, 14 % des Canadiens ont acheté des articles en ligne, sans jamais les recevoir malgré leur paiement. Les entreprises disposant d'une solution de commerce électronique doivent se munir d'une technologie adéquate pour protéger leurs activités et leurs clients contre la fraude en ligne.

Achats en ligne : que peuvent faire les petites entreprises pour rassurer les acheteurs?

Les restrictions relatives à la COVID-19 ont entraîné une augmentation des achats en ligne de la part des Canadiens qui se méfient des achats électroniques et qui faisaient principalement leurs achats en personne avant la pandémie. De nombreux facteurs influencent la perception des Canadiens quant à la sécurité des transactions en ligne. Plus de 80 % des répondants ont signalé au moins un facteur ayant une incidence sur leur niveau de confort en matière d'achat en ligne :

Soixante-trois pour cent (63 %) ont répondu que la protection intégrée des paiements et contre la fraude sur le site était un facteur important;

Cinquante-trois pour cent (53 %) sont plus à l'aise d'acheter en ligne lorsqu'il s'agit d'une marque reconnue;

Cinquante et un pour cent (51 %) préfèrent acheter en ligne s'ils peuvent supprimer les renseignements de leur carte de crédit de leur profil en ligne.

La conception du site et l'expérience utilisateur influencent également le niveau de confort des Canadiens (40 %), tout comme le fait que le magasin ait été victime ou non d'une cyberfraude (38 %).

« En optimisant l'expérience en ligne, notamment grâce à une vérification des paiements à plusieurs niveaux et à un domaine sécurisé, les petites entreprises peuvent offrir une expérience d'achat plus sécuritaire à leurs clients et continuer à concurrencer les grandes marques en ligne », explique M. Prentice.

Près des deux tiers (63 %) des Canadiens se sentent plus à l'aise d'acheter en ligne grâce aux mesures de protection contre la fraude, 79 % étant à l'aise de faire des achats sur leur ordinateur et 57 % sur leur appareil mobile.

À propos du sondage

Moneris a demandé à Léger d'effectuer un sondage à l'aide d'un panel en ligne. Le sondage en ligne a été réalisé entre le 5 et le 7 février 2021 auprès de 1 540 Canadiens.

* Selon le nombre total de transactions traitées au Canada

** Selon une moyenne des taux d'interchange pour les cartes de crédit des consommateurs du Canada. Les taux d'interchange varient en fonction de la marque de la carte, du type de produit, du type d'entreprise et du mode de paiement. Les taux officiels sont fixés et appliqués par la société émettrice de la carte.

