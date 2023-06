La plupart des parents s'inquiètent de l'accès au logement pour la prochaine génération et prévoient aider leurs enfants à faire une mise de fonds au moment opportun

TORONTO, le 5 juin 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle que, malgré les préoccupations relatives à l'accessibilité, l'accès à la propriété demeure un objectif important et une grande source de fierté pour les Canadiens. L'ambition d'accéder à la propriété est si importante que 63 % des personnes sondées qui ont des enfants à la maison disent qu'elles ont l'intention d'aider leurs enfants à faire une mise de fonds un jour. 79 % des sondés expriment des craintes quant à l'accès à la propriété pour leurs enfants à l'avenir.

Le fait de posséder une maison demeure un objectif prioritaire pour de nombreux propriétaires (71 %). La plupart des détenteurs de prêts hypothécaires (82 %) et des locataires (64 %) s'inquiètent de l'influence de l'inflation et de la hausse des taux sur leur capacité à honorer des paiements hypothécaires ou à suivre l'évolution des coûts de location.

« De nombreux Canadiens reconnaissent que l'accès à la propriété pourrait être hors de portée de leurs enfants, à moins d'avoir de l'aide pour effectuer une mise de fonds, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements, Banque CIBC. Le fait d'aider vos enfants à épargner pour acheter une maison est un excellent cadeau, mais vous devez être conscient des répercussions que cela peut avoir sur vos finances, notamment la gestion efficace de vos liquidités, le remboursement de votre propre dette ou l'épargne en vue de la retraite. »

Les propriétaires actuels ne comptent pas déménager de sitôt

Compte tenu du marché de l'habitation actuel, 66 % des propriétaires disent qu'ils resteront probablement dans leur maison plus longtemps que prévu, et 40 % déclarent qu'ils pourraient envisager de vendre leur maison lorsque la situation économique se stabilisera. Seulement 31 % des personnes sondées disent être dans leur « maison pour la vie ». Parmi tous les propriétaires, 30 % affirment qu'ils sont susceptibles de tirer parti du nouveau crédit d'impôt remboursable au titre de la rénovation d'habitations multigénérationnelles au cours des cinq prochaines années.

Certains propriétaires ont exprimé des regrets au sujet du moment de l'achat de leur maison : 37 % d'entre eux auraient souhaité avoir acheté leur maison lorsque les taux hypothécaires étaient plus bas et 30 % auraient souhaité vendre leur maison au cours de la récente période durant laquelle le marché de l'immobilier était à un sommet.

Le sondage a révélé que la plupart des acheteurs récents d'une première maison ont acheté des maisons déjà possédées plutôt que de s'orienter vers l'achat de nouvelles constructions :

59 % des premiers acheteurs ont acheté une maison qui appartenait à un autre propriétaire auparavant (p. ex., maison jumelée, maison individuelle ou maison en rangée);

15 % ont acheté une maison avant sa construction par l'entremise d'un constructeur ou d'un entrepreneur;

15 % ont acheté une copropriété;

7 % ont acheté un condominium avant sa construction par l'entremise d'un constructeur ou d'un entrepreneur.

Les propriétaires potentiels prennent des mesures pour économiser en vue d'accéder à la propriété

Malgré ces inquiétudes, les Canadiens continuent d'épargner pour acheter une nouvelle maison. Les mesures les plus courantes prises par les propriétaires potentiels pour payer leur maison comprennent la réduction des dépenses (37 %), l'établissement d'un budget mensuel (33 %), la suspension de dépenses importantes (31 %), l'ajustement de leurs attentes en matière d'achat d'une propriété (23 %), faire des heures supplémentaires ou avoir d'autres emplois. (22 %). En ce qui concerne les principales sources de financement pour une mise de fonds :

55 % des sondés prévoient utiliser les fonds d'un compte d'épargne ordinaire;

28 % prévoient utiliser les fonds de leur compte d'épargne libre d'impôt (CELI);

22 % déclarent qu'ils utiliseront le produit de la vente de leur maison actuelle;

25 % prévoient utiliser leurs fonds du Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) par l'entremise du Régime d'accession à la propriété;

16 % prévoient recevoir un don d'un parent;

16 % prévoient recevoir un prêt d'un parent.

Par ailleurs, parmi les locataires, beaucoup d'entre eux (46 %) ont l'impression d'être en meilleure situation financière pour payer leur loyer qu'il y a un an, mais 64 % craignent toujours de ne pas pouvoir payer leur loyer à l'avenir.

« Un conseiller de confiance adoptera une vision globale de vos finances, aidera à établir vos objectifs et créera un plan réaliste pour vous guider vers la réalisation de vos ambitions », a ajouté Carissa Lucreziano.

Ressources supplémentaires :

Conseils Intelli avec Carissa Lucreziano est un nouveau balado conçu pour offrir aux Canadiens des conseils financiers, des stratégies de placement et des renseignements sur les tendances économiques par d'éminents experts de l'industrie. Le balado est disponible sur toutes les plateformes de baladodiffusion les plus populaires, y compris Apple, Spotify et Google.

Mention juridique relative au sondage :

Ce sondage fourni par Maru Public Opinion pour le compte de la Banque CIBC a été mené par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. Du 21 mars au 13 avril, des Canadiens adultes choisis au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada ont été interrogés et classés dans les groupes suivants :

863 propriétaires

805 non-propriétaires, répartis comme suit :

684 locataires



et 121 personnes vivant en famille

863 propriétaires potentiels

Les propriétaires et les non-propriétaires sont pondérés selon l'âge, le sexe et la région pour correspondre à la population, selon les données du recensement. On veut ainsi s'assurer que l'échantillon est représentatif de la population adulte du Canada pour le groupe cible. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 3,3 % pour les propriétaires, et de plus ou moins 3,5 % pour les non-propriétaires, 19 fois sur 20. Les écarts dans les totaux ou entre ceux-ci par rapport aux tableaux de données s'expliquent par le fait que les chiffres ont été arrondis.

