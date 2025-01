OTTAWA, ON, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage commandé par le Congrès du travail du Canada (CTC) révèle que les Canadiens sont gravement préoccupés par les risques économiques et politiques que fait courir le président américain Donald Trump. Un sondage mené par GQR Canada entre le 13 et le 20 janvier 2025 auprès de 1 500 personnes éligibles à voter révèle qu'une majorité de Canadiens croient que les menaces tarifaires de 25 % annoncées par le président Trump sur les produits canadiens auraient un effet dévastateur sur les emplois, l'économie et les relations entre le Canada et les États-Unis.

« Les menaces irresponsables de Donald Trump constituent une attaque directe contre les travailleuses et travailleurs des deux côtés de la frontière », estime Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les Canadiens sont à juste titre alarmés et s'attendent à un leadership solide de la part de leurs gouvernements afin de protéger leurs emplois et défendre nos industries contre ces politiques néfastes. »

Huit Canadiens sur dix croient que les tarifs américains sur les produits canadiens augmenteront le coût de la vie, et neuf Canadiens sur dix croient qu'ils auront un impact défavorable sur les relations canado-américaines.

En réponse à ces menaces :

90 % des Canadiens appuient un plan d'investissement pour renforcer notre économie, soutenir les industries canadiennes et créer de bons emplois.

77 % croient que le gouvernement fédéral devrait exercer des représailles en imposant des tarifs douaniers sur les importations en provenance des États-Unis, et 75 % veulent que le Canada bloque l'accès des États-Unis aux ressources canadiennes comme l'électricité, le pétrole et le bois.

bloque l'accès des États-Unis aux ressources canadiennes comme l'électricité, le pétrole et le bois. 80 % veulent que le gouvernement appuie ceux qui seraient touchés par des pertes d'emploi.

Deux Canadiens sur trois rejettent l'idée d'une politique d'apaisement avec Trump.

« C'est un moment d'unité pour le Canada », déclare madame Bruske. « Les dirigeants politiques de tous les ordres de gouvernement et de tous les partis doivent être à l'écoute des Canadiens et comprendre que les gens s'attendent d'eux qu'ils restent unis pour défendre le Canada et les travailleuses et travailleurs canadiens. »

