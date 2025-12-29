L'établissement d'un budget, le paiement des factures et le remboursement des dettes ouvrent la voie aux priorités financières

TORONTO, le 29 déc. 2025 /CNW/ - Selon le sondage annuel sur les priorités financières de la Banque CIBC, le remboursement ou l'élimination de la dette demeure la principale priorité financière des Canadiens en 2026. Le sondage a révélé que 16 % des Canadiens se concentrent sur la réduction de leurs dettes et qu'une autre tranche de 16 % d'entre eux se concentre sur le paiement des factures, alors que l'inflation et la hausse du coût de la vie continuent d'avoir une incidence sur les ménages partout au pays.

Bien que 70 % des Canadiens soient confiants quant à l'atteinte de leurs objectifs financiers au cours de la prochaine année, cet optimisme s'est atténué par rapport à l'an dernier (76 %), ce qui reflète des perspectives plus prudentes. Bien que plus de la moitié des Canadiens (55 %) se sentent prêts à faire face à un imprévu ou à des difficultés sur le plan financier, ce sentiment est en baisse par rapport à l'an dernier (59 %).

« Bien que la confiance à l'égard des objectifs financiers futurs demeure élevée, il est clair que les Canadiens ressentent des pressions à court terme sur la gestion des flux de trésorerie et des dépenses mensuelles », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification et conseils financiers, Banque CIBC. « Des conseils personnalisés et une planification proactive peuvent avoir de réelles répercussions sur la structuration d'un plan adapté à votre situation actuelle et susceptible de vous donner confiance quant à l'atteinte d'objectifs à long terme pour vous et votre famille. »

Le sondage a révélé que la plupart des Canadiens demeurent confiants à l'égard de leur résilience financière personnelle, et que près de la moitié (43 %) d'entre eux prévoient de commencer ou d'augmenter leurs investissements dans le cadre d'une résolution du Nouvel An.

« Que vous ayez confiance en l'atteinte de vos objectifs financiers en 2026 ou que vous ayez des questions au sujet de vos perspectives financières, travailler avec un conseiller peut vous aider à mettre en œuvre un plan pour réaliser vos ambitions », a ajouté Mme Lucreziano.

Outils et soutien

En plus d'offrir des conseils d'expert personnalisés, la Banque CIBC propose aux clients les outils suivants pour les aider à gérer leurs dépenses quotidiennes et leur situation financière globale :

Le calculateur de budget offre un portrait précis de votre revenu mensuel pour vous aider à prendre des décisions financières éclairées.





À la loupe CIBC offre des conseils et envoie des alertes de façon proactive sur les dépenses courantes pour vous aider à gérer votre argent et à rester sur la bonne voie en vue d'atteindre vos objectifs financiers.





Plani Intelli CIBC, un outil intuitif de planification des objectifs qui vous permet d'établir, de suivre et d'atteindre facilement vos objectifs financiers.

Mention juridique

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 13 au 20 novembre 2025 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 505 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Les résultats sont considérés comme précis à + 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

