Interac lance un clip musical intitulé « Sur une bonne note » visant à aider les consommateurs à dépenser consciemment.

TORONTO, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les Canadiens ressentent une certaine pression financière. Près de neuf personnes sur dix (86 %) trouvent que leur argent ne va plus aussi loin qu'avant. Avec l'inflation et la hausse des taux d'intérêt qui viennent s'ajouter aux pressions qui pèsent sur les ménages, une étude commandée par Interac montre que les deux tiers (67 %) des Canadiens font des « dépenses intentionnelles », c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions d'achat réfléchies qui correspondent à leurs objectifs financiers et à leurs valeurs personnelles. Aujourd'hui, la majorité des Canadiens (67 %) planifient soigneusement leurs achats, et plus de la moitié (55 %) disent qu'ils sont moins susceptibles de dépenser de façon impulsive maintenant qu'avant la pandémie.

Les résultats obtenus par Interac montrent que six acheteurs sur dix (62 %) sont à la recherche d'outils qui encouragent les dépenses intentionnelles. L'entreprise a lancé aujourd'hui Sur une bonne note, un nouveau clip musical qui offre une trame de fond équilibrée à l'expérience de magasiner, dans le but de promouvoir l'achat conscient en cette période d'anxiété financière.

Selon Nader Henin, vice-président adjoint, Produits de commerce numérique et de détail, Interac Corp., « La recherche a validé notre croyance selon laquelle les Canadiens cherchaient du soutien pour maintenir les comportements d'achat intentionnels établis au cours de la pandémie. Le lancement de Sur une bonne note fait suite à une période d'augmentation des transactions de détail et de l'utilisation du service Débit Interac, ce qui illustre la nécessité pour les Canadiens de contrôler leurs dépenses. »

Des consommateurs de partout à travers le pays ont pris part à une étude novatrice dans le cadre de laquelle la moitié des participants ont écouté Sur une bonne note, tandis que les membres du groupe témoin ont écouté la musique pop habituellement diffusée dans les magasins. Les participants ont observé que la chanson Sur une bonne note les rendait plus calmes que ceux qui écoutaient de la musique populaire et qu'elle était associée à un taux de satisfaction des achats de 98 %.

« Les consommateurs se tournent vers les produits Interac pour garder un meilleur contrôle sur leur argent en cette nouvelle période économique, et nous cherchons des moyens créatifs pour les aider à dépenser plus consciemment », a déclaré William Keliehor, chef des affaires commerciales chez Interac Corp. « Au début de l'année, nous avons mis au point une carte d'identité sonore, et nous avons senti qu'il était naturel de continuer à mettre l'accent sur le son. La musique a traditionnellement été utilisée pour stimuler les comportements d'achat dans le commerce de détail, et nous voulions explorer les différentes façons dont elle pourrait avoir un impact positif et pourrait aider à ajouter la pleine conscience à l'expérience d'achat. C'est dans cette optique que nous avons créé Sur une bonne note. »

Les données liées aux transactions Interac montrent que les Canadiens ont utilisé le service Débit Interac pour effectuer près de 7 % de plus de transactions l'été dernier par rapport au printemps 2022 et que le montant des dépenses a augmenté de près de 6 %. Bien que l'été soit généralement associé à des volumes de dépenses plus élevés, les données montrent une augmentation nette des dépenses par Débit Interac de 2 %, par rapport à la période juin-août 2021. Cette augmentation se fait particulièrement sentir dans le secteur de l'hôtellerie, les dépenses par Débit Interac dans les restaurants ayant augmenté de près de 60 % à l'été 2022 par rapport à 2021.

Les résultats de la recherche Interac sur les dépenses intentionnelles fournissent d'autres indications importantes :

Un moment de réflexion : Six Canadiens sur dix (63 %) dépensent plus pour les produits essentiels qu'il y a trois mois, et plus de la moitié (54 %) affirment que l'inflation rend plus difficile l'achat des produits dont ils ont besoin. Les données sur les transactions Interac montrent que les dépenses d'essence et d'épicerie par Débit Interac ont augmenté d'environ 9 % et 4 % respectivement au cours des trois derniers mois. Les Canadiens s'efforcent d'acheter ce dont ils ont besoin plutôt que ce qu'ils veulent (65 %), d'être plus réfléchis dans leurs dépenses (57 %) et de n'acheter que des articles ayant une valeur personnelle (33 %).

: Plus de six Canadiens sur dix qui dépensent de manière intentionnelle (64 %) prennent le temps de réfléchir à leurs achats avant de les faire. Lorsqu'il s'agit d'achats non essentiels, l'étude d'Interac montre que le fait de prendre une pause d'au moins une journée avant de conclure la transaction entraîne souvent une plus grande satisfaction. Reprendre le contrôle : À une époque où les soucis d'argent semblent augmenter, moins d'un Canadien sur cinq (18 %) associe les dépenses intentionnelles à un sentiment de restriction. Au contraire, près de huit personnes sur dix (77 %) font des associations positives, notamment le sentiment de contrôle, de discipline, de réflexion, d'autonomie, de bonheur et de considération. Le débit peut être un outil utile lorsqu'il s'agit de garder le contrôle de ses dépenses ; quatre Canadiens sur dix (44 %) disent qu'ils hésitent à utiliser le crédit et préfèrent ne dépenser que l'argent qu'ils ont.

: Alors que les Canadiens bénéficient de moins de restrictions qu'aux premiers stades de la pandémie, les occasions et les tentations de dépenser augmentent. Les pressions varient selon les groupes démographiques. 50 % des adultes de la génération Z déclarent dépenser plus d'argent en raison de l'augmentation des activités sociales, comparativement à 20 % des baby-boomers. Par ailleurs, les données sur les transactions Interac montrent que les dépenses par débit Interac dans les restaurants et les lieux de restauration ont augmenté de 7 %, les bars de 15 % et les théâtres de 22 % au cours de l'été par rapport au printemps 2022. Le boom des aubaines : La pandémie a eu un impact profond sur les habitudes de dépenses de nombreux Canadiens, puisque près de la moitié (47 %) affirment qu'ils recherchent désormais les aubaines et les soldes lorsqu'ils font des achats. Les données sur les transactions Interac montrent que les dépenses chez les détaillants à rabais sont en hausse, les volumes de débit Interac dans les magasins à rabais ayant augmenté de 7 % à l'été 2022 par rapport à l'été 2021, tandis que les dépenses dans les magasins haut de gamme ont diminué de 1,5 % au cours de la même période.

Écoutez à la chanson Sur une bonne note

Les Canadiens peuvent visiter interac.ca/surunebonnenote pour effectuer eux-mêmes l'essai de la chanson du magasinage responsable lors de leurs prochaines courses. Ils sont également invités à découvrir une variété de trucs et de conseils pour les aider à se concentrer sur les dépenses judicieuses, publiés sur le site In The Know.

« La musique nous entoure lorsque nous faisons du magasinage, mais nous nous arrêtons rarement pour penser aux réponses émotionnelles qui sont suscitées par le tempo, le style et l'instrumentation, et à l'impact que cela peut avoir sur nos comportements », a déclaré Valentin Fleur, directeur général de Sixième Son, l'agence de branding sonore qui a créé le clip Sur une bonne note. « La musique que nous avons créée est conçue pour couvrir la durée d'une séance de magasinage de 20 minutes et utilise tous ces éléments dans l'intention de déclencher une expérience d'achat plus consciente. »

À propos de la recherche sur les dépenses intentionnelles

Hill+Knowlton Strategies a utilisé le sondage en ligne de Léger Opinion pour interroger 2 500 Canadiens entre le 11 et le 16 août 2022. L'échantillonnage a été effectué dans le respect des quotas d'âge, de sexe et de région. La durée du sondage était de moins de 5 minutes. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du sexe et de la région selon les chiffres du recensement de 2016. La marge d'erreur associée pour un échantillon de n=2 500 sélectionné au hasard serait de ±3,1 %, 19 fois sur 20.

Hill+Knowlton Strategies a également utilisé le sondage en ligne du Groupe Logit pour sonder 300 Canadiens sur la période du 12 au 29 août 2022. L'échantillonnage a été fait de manière à assurer un bon mélange d'âge, de sexe et de région à travers le Canada. La durée du sondage était de moins de 10 minutes et les participants devaient effectuer une courte expérience d'achat dans le cadre de l'étude.

À propos des données de transactions d'Interac

Les données nationales sur les transactions de débit Interac citées sont anonymes et agrégées. Les chiffres reflètent les montants bruts, non ajustés pour l'inflation. Le printemps correspond à la période du 1er mars au 31 mai, tandis que l'été est mesuré du 1er juin au 31 août 2022.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet aux Canadiens de réaliser des transactions numériques en toute confiance en leur offrant des services de paiement et d'échange de devises. En contribuant au développement de l'avenir de l'argent, des données et de la vérification au Canada, la sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons. Grâce à nos services de protection données personnelles, d'atténuation des fraudes, de gouvernance, de vérification et d'authentification, nous contribuons à assurer la sécurité des clients canadiens lorsqu'ils effectuent des transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne plus de 20 millions de fois par jour pour effectuer des échanges d'argent. Interac se fait le champion de la culture du travail et de la solidarité sociale en s'appuyant sur les principes de responsabilité, de diversité et d'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site web.

Interac et Virement Interac sont des marques de commerce déposées d'Interac Corp.

