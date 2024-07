AJAX, ON, le 3 juill. 2024 /CNW/ - L'ID.4 2024 100% électrique de Volkswagen est arrivé au Canada, et il n'y a rien de mieux qu'une escapade routière pour en profiter cet été. Volkswagen encourage les Canadiens à prendre le volant de ce VUS entièrement électrique pour vivre une accélération exaltante et la joie incomparable de dire au revoir à la station d'essence.

Des parents toujours pressés aux amateurs d'escapades routières, l'ID.4 a été pensé pour créer des moments mémorables tout au long de la route. Avec une autonomie accrue allant jusqu'à 468 km (ID.4 Pro RWD) et son intérieur spacieux, celui-ci offre une plus grande flexibilité pour les conducteurs de Volkswagen, faisant de l'ID.4 le compagnon idéal pour vos virées en voiture.

Faites face aux conditions météorologiques particulières des étés canadiens en équipant votre ID.4 de tout le matériel nécessaire grâce à son coffre d'une capacité de presque 2000L et ses sièges arrière rabattables. Atteignez votre destination plus rapidement grâce à une batterie de 82 kWh et la possibilité d'ajouter près de 100km d'autonomie en seulement 10 minutes sur une borne de recharge rapide à courant continu.

« Nous sommes ravis d'offrir l'ID.4 2024, témoignant de notre engagement chez Volkswagen envers l'innovation et la durabilité », a déclaré Edgar Estradam, président de Volkswagen Group Canada inc. « Ce VUS entièrement électrique a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins de nos clients, en intégrant une technologie avancée et un confort optimal, parfait pour vos prochaines escapades routières estivales. Que vous exploriez les Rocheuses ou que vous longiez la côte, l'ID.4 offre une expérience de voyage fluide, agréable et respectueuse de l'environnement. »

L'ID.4 a été conçu pour surmonter les sentiers les plus difficiles avec sa traction intégrale en option, assurant votre confort à bord quelle que soit la météo. Il comprend même un démarrage intuitif et une connectivité sans fil pour que votre véhicule soit prêt avant même que vous ne le soyez ! L'application myVW vous permet de bénéficier des fonctionnalités d'une expérience de conduite connectée telles que la vérification de l'état de la batterie, le contrôle à distance de la climatisation et la localisation des stations de recharge à proximité.

Réputé pour son plaisir de conduite inégalé, l'ID.4 2024 de Volkswagen est un véhicule électrique alliant performance, design élégant et fonctionnalités conviviales pour ses conducteurs, pavant ainsi la voie vers un avenir plus vert. L'avenir de la marque Volkswagen est électrique, porté par son engagement envers une mobilité durable pour tous.

« L'achat de véhicules électriques connaît une tendance à la hausse au Canada », poursuit Estrada. « Selon Statistique Canada, le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules électriques a augmenté de 53 % au premier trimestre de 2024 par rapport au même trimestre de 2023, et nous pouvons en être fiers chez VW. »

Rassemblez vos amis, votre famille, vos animaux de compagnie, ou partez en solo, et partez à l'aventure à bord de l'ID.4 2024 entièrement électrique. N'oubliez pas d'identifier @vwcanada sur Instagram et Facebook et célébrons ensemble la passion, les souvenirs et les aventures infinis qui rendent l'expérience Volkswagen si spéciale, et l'électricité si agréable.

