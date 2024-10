Le tout nouveau ID. Buzz fait déjà tourner les têtes. Il vient compléter la flotte inoubliable des Bus Volkswagen avec sa touche électrique. Sa silhouette d'inspiration rétro, son design moderne empreint de nostalgie, sa technologie de pointe et sa transmission électrique ont suscité un intérêt partout à travers le Canada lors de son dévoilement à la fin de l'année dernière.

Ce nouveau véhicule inimitable est bien plus qu'un simple moyen de transport. L'ID. Buzz parvient à incarner les valeurs de ses prédécesseurs, elles qui furent pleinement adoptées par les passionnés de VW et les aventuriers qui appréciaient la liberté, l'aventure, l'esprit d'exploration et, bien sûr, un design décalé

« Volkswagen, ce n'est pas seulement des voitures, c'est des expériences et des souvenirs inoubliables au volant », déclare Edgar Estrada, président de Volkswagen Canada. « Qu'il s'agisse d'un voyage en voiture à travers le pays, du charme nostalgique d'un minivan classique parfaitement restauré ou de la participation à l'un des nombreux festivals, rassemblements et forums en ligne dédiés aux fans, ces histoires sont ancrées dans l'ADN de notre marque. Avec l'arrivée de l'ID. Buzz sur les routes canadiennes, nous sommes ravis d'écrire le prochain chapitre de notre histoire avec notre communauté VW - le tout, avec une touche entièrement électrique. »

Pour célébrer le lancement de cette nouvelle ère dans la lignée du bien-aimé Bus VW, Volkswagen est ravie de mettre aux enchères l'un des tout premiers ID. Buzz, en soutien à Campfire Circle, un organisme de bienfaisance canadien qui apporte la joie et l'expérience des camps de vacances aux enfants atteints de cancer ou de maladies graves et à leurs familles.

Cette vente aux enchères très attendue débutera lors d'un événement immersif inspiré des camps de vacances le 30 octobre à 20h30 HE, à Toronto, et sera accessible en ligne, d'un océan à l'autre, aux fans du Bus VW désireux de prendre le volant de ce véhicule légendaire tout en venant en aide aux enfants atteints du cancers et à leurs familles.

« Nous sommes ravis de nous joindre à nos partenaires de Volkswagen Canada pour le lancement d'un véhicule vraiment inoubliable », a déclaré Alex Robertson, président-directeur général de Campfire Circle. « Nous sommes constamment impressionnés par l'engagement de Volkswagen envers notre organisme. Nous avons hâte de lancer cette occasion unique pour une personne chanceuse de prendre le volant d'un véhicule électrique emblématique tout en donnant un coup de main aux enfants et aux familles que nous soutenons. »

Soyez parmi les premiers à miser sur l'ID. Buzz et apprenez-en plus sur la soirée de lancement inspirée des camps ici : https://can.givergy.com/BidOnTheBuzz/. Faites votre offre avant la clôture de la vente aux enchères le 13 novembre 2024 à 12h00 HNE.

