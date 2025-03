Volkswagen Canada devient le commanditaire automobile exclusif et s'engage à continuer de propulser la croissance du soccer au Canada

AJAX, ON, le 17 mars 2025 /CNW/ - Canada, prêt, partez! Volkswagen Canada, la marque automobile de renommée mondiale, vient de s'associer à l'équipe nationale de soccer du Canada, apportant une expérience éprouvée et un engagement authentique à promouvoir la croissance continue du soccer canadien à tous les niveaux.

En tant que partenaire automobile exclusif de Canada Soccer, Volkswagen s'engage à être un accélérateur d'enthousiasme et de passion pour le soccer au Canada, que ce soit sur les terrains de sport nationaux ou sur la scène internationale.

Canada Soccer s’agrandit avec l’arrivée de Volkswagen dans l’équipe. (Groupe CNW/Volkswagen Group Canada)

Volkswagen Canada s'engage à devenir un acteur majeur dans le soccer canadien grâce à son partenariat avec Canadian Soccer Business. Avec son expérience de soutien à la Première Ligue canadienne (CPL) depuis 2019, Volkswagen Canada est bien placé pour comprendre le pouvoir unificateur du soccer pour les Canadiens de toutes origines.

« Volkswagen Canada est enthousiaste à l'idée de s'associer à Canada Soccer dans sa quête de l'excellence », a affirmé Edgar Estrada, président de Volkswagen Canada. « Comme les équipes nationales du Canada, nous partageons une passion pour la précision et la performance, sur le terrain et sur la route. Nous comprenons que le soccer est un sport qui unifie véritablement les Canadiens et nous sommes fiers de contribuer à ce que cela continue. »

Aperçu des statistiques de haut niveau de Volkswagen Canada :

Un vétéran chevronné : Volkswagen évolue fièrement au Canada depuis sa saison recrue en 1952, améliorant ses performances année après année, avec d'innombrables joueurs de soccer, familles et admirateurs parmi ses heureux propriétaires.

Volkswagen évolue fièrement au depuis sa saison recrue en 1952, améliorant ses performances année après année, avec d'innombrables joueurs de soccer, familles et admirateurs parmi ses heureux propriétaires. Des distinctions remportées : L'ID.Buzz, véhicule utilitaire électrique récemment élu « Véhicule utilitaire nord-américain de l'année 2025 », combine vitesse et agilité, tout comme un attaquant. Son design emblématique, une version moderne du Microbus, est aussi audacieux qu'un but gagnant.

L'ID.Buzz, véhicule utilitaire électrique récemment élu « Véhicule utilitaire nord-américain de l'année 2025 », combine vitesse et agilité, tout comme un attaquant. Son design emblématique, une version moderne du Microbus, est aussi audacieux qu'un but gagnant. Record de passes décisives : Grâce au programme « Game Changers », lancé en 2022, Volkswagen a versé plus de 70 000 $ aux athlètes de soccer canadiens qui se distinguent par leur engagement communautaire.

Grâce au programme « Game Changers », lancé en 2022, Volkswagen a versé plus de 70 000 $ aux athlètes de soccer canadiens qui se distinguent par leur engagement communautaire. Avantage défensif : Volkswagen met l'accent sur la sécurité de ses clients en équipant ses véhicules des dispositifs de sécurité les plus récents et en offrant une assistance routière. Pour Volkswagen, la sécurité est une priorité absolue.

Volkswagen met l'accent sur la sécurité de ses clients en équipant ses véhicules des dispositifs de sécurité les plus récents et en offrant une assistance routière. Pour Volkswagen, la sécurité est une priorité absolue. Endurance : Grâce à des moteurs économes en carburant et à une gamme de véhicules électriques adaptés au Canada , Volkswagen est un joueur de longue date.

Un plan de match commun

Le soccer connaît une expansion sans précédent au Canada, où il est devenu le sport d'équipe le plus populaire et compte une base d'admirateurs dévoués d'un océan à l'autre. Le partenariat entre Volkswagen et Canada Soccer sera au cœur de cette révolution culturelle, d'autant plus que le pays s'apprête à accueillir la Coupe du monde de la FIFA en 2026, ce qui annonce une période de changement pour ce sport dans les prochaines années.

« L'engouement et l'excitation actuels pour le soccer au Canada sont indéniables », a affirmé Peter Augruso, président de Canada Soccer. « Grâce à son partenariat avec Volkswagen Canada, Canada Soccer renforcera considérablement la performance de ses équipes nationales sur la scène mondiale. De plus, cette collaboration permettra à de nouveaux athlètes et à de nouveaux amateurs de soccer de se plonger dans ce sport captivant. »

Dans le cadre de cette collaboration, Canada Soccer et Volkswagen Canada s'engagent à travailler sans relâche pour promouvoir le soccer dans l'ensemble du pays.

« Le soccer est l'un des sports les plus inclusifs au monde. Quand tout le monde peut y participer, le jeu s'améliore considérablement. Volkswagen Canada et Canada Soccer s'engagent à ce que ce sport reste ouvert et accueillant pour tous », a affirmé M. Estrada. « Ce partenariat permettra de soutenir l'écosystème du soccer dans son ensemble, des joueurs et des partisans à l'incroyable réseau de parents, d'entraîneurs et de membres du personnel. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de participer au prochain chapitre de l'histoire de ce sport. »

La marque Volkswagen, de renommée mondiale, est depuis longtemps un acteur influent dans le monde du soccer, en parrainant ce sport aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et dans d'autres pays, ainsi que des compétitions internationales et des clubs de premier plan. Volkswagen Canada s'est engagé dans la CPL dès sa première saison en 2019, et son soutien continu à la Ligue nationale masculine en fait un partenaire idéal pour Canada Soccer.

« En tant que partenaire fondateur de la Première Ligue canadienne, Volkswagen Canada croit depuis longtemps au potentiel de notre sport national et a continué de montrer sa confiance envers toutes les personnes qui s'intéressent au soccer canadien. », a déclaré Mark Noonan, directeur général de Canadian Soccer Business et commissaire de la Première ligue canadienne. « Nous sommes ravis de constater l'expansion des responsabilités de leur rôle de partenaire principal et unique dans le domaine du sport automobile au sein de Canada Soccer. »

À propos de Canada Soccer

Canada Soccer, en collaboration avec ses membres et ses partenaires, assure le leadership dans la poursuite de l'excellence du soccer, à l'échelle nationale et internationale. Canada Soccer ne se contente pas de conduire l'équipe nationale du Canada vers la victoire, mais aussi d'encourager les Canadiens à cultiver une passion pour le soccer durant toute leur vie. Pour en savoir plus sur Canada Soccer, visitez le site officiel à l'adresse www.canadasoccer.com/fr.

À propos de Volkswagen Group Canada

Fondé en 1952, Volkswagen Canada, dont le siège social est situé à Ajax en Ontario, est la plus grande marque automobile européenne la plus vendue au Canada. Volkswagen vend les modèles Golf GTI, Golf R, Jetta, I.D. 4, Taos, Tiguan, Atlas et Atlas Cross Sport dans ses 148 concessionnaires canadiens indépendants. La compagnie fait partie du Groupe Wolkswagen Canada Inc., une filiale de Volkswagen AG, une entreprise établie à Wolfsburg en Allemagne.

Volkswagen est un des plus grands fabricants de voitures au monde et occupe le premier rang des fabricants d'automobiles en Europe.

À propos de Canadian Soccer Business

Canadian Soccer Business (CSB) représente un ensemble d'actifs nationaux de premier plan qui sont au cœur du soccer au Canada. Cela comprend la représentation de tous les partenariats d'entreprise et les droits médiatiques (diffusion et distribution) liés aux principaux actifs de Canada Soccer, notamment les équipes nationales masculine et féminine et le Championnat canadien TELUS, ainsi que tous les droits associés à la Première ligue canadienne (CPL) et à la Ligue1 Canada.

