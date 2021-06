Les Canadiens planifient passer plus de temps dans la nature cet été

« Notre sondage a révélé que 70 % des répondants disent manquer de motivation ou ne pas avoir le temps, ce qui est un thème commun relié à la COVID-19 », déclare Dominique Paradis, ND. Coach, PhyD., pour Mazda Canada. « Cependant, ce que j'ai constaté dans ma pratique, c'est que lorsque les gens sortent et passent du temps dans la nature, cela peut avoir un impact majeur sur leur santé mentale et leur bonheur général. »

Le sondage a aussi révélé que :

87 % des répondants reconnaissent que le fait d'être dans la nature réduit leur niveau de stress et 68 % disent que cela augmente leur productivité.

la marche ou la randonnée est l'activité de plein air la plus populaire (81 %);

les personnes qui s'identifient comme des femmes sont plus enthousiastes que celles qui s'identifient comme des hommes à l'idée de passer du temps dans la nature et elles sont également plus susceptibles qu'eux d'aimer les activités récréatives de plein air comme la marche ou la randonnée (85 %), les escapades sur un lac, une rivière ou l'océan (54 %) et les pique-niques (51 %);

les Canadiens ont passé moins de temps dans la nature durant la pandémie de COVID-19, soit 7 heures par semaine (10 de moins qu'avant la pandémie)

le manque de motivation (35 %) et le manque de temps (35 %) sont les principaux obstacles qui empêchent les gens de passer du temps dans la nature;

Mise à part l'indéniable beauté des forêts et de la nature que le Canada offre, il y a plusieurs bienfaits pour la santé d'être immergé dans la nature. Au Japon, ce concept est appelé shinrin-yoku ou « bain de forêt ». C'est un antidote à la culture de la haute technologie et d'être constamment connecté d'aujourd'hui.

« On pourrait dire que c'est ancré chez Mazda, une compagnie japonaise, de considérer le désir humain et le besoin d'espace et de calme », affirme Sandra Lemaitre, directrice des relations publiques chez Mazda Canada. « Considérant la dernière année que nous avons vécue, le sondage montrant que les Canadiens sont prêts à aller dans la nature prend tout son sens. »

Dominique explique qu'une activité en plein air permet la libération du stress et stimule notre système respiratoire. Ce processus active la circulation sanguine et permet une meilleure élimination des déchets métaboliques. Il existe de nombreux avantages à passer du temps dans la nature :

Apaiser le stress : Être dans la nature aide à apaiser nos stress, nos angoisses. En s'éloignant des bruits de nos environnements urbains, nous pouvons respirer l'air pur et voir la nature. Nous pouvons écouter le silence et profiter du calme. Il s'agit de se permettre de tout « laisser aller » et de profiter du moment présent.

Vivre sa liberté : La liberté consiste à aller là où on le veut, quand on le veut. Elle permet de se sentir plus grand et plus fort pour dépasser ses limites et voir grand. Elle représente la conscience d'être fort et fragile à la fois. La liberté permet de « respirer » le grand air et de nous faire sentir vivant.

Se ressourcer : Établir une connexion avec plus grand que soi (la nature, les arbres) permet d'évoluer, de regarder vers l'avenir et d'avancer dans ce merveilleux monde qui grandit en nous-mêmes. Il s'agit de se retrouver, de réaliser que l'on existe et de se connecter avec ce qui est vrai.

*H+K Stratégies a accédé au panel en ligne de Léger Opinion (LEO) pour sonder 1 000 Canadiens entre le 3 et le 8 mars 2021. Les données ont été pondérées pour assurer la représentativité par âge, sexe et province. La marge d'erreur associée pour un échantillon probabiliste de n=1 000 est de ±3,5 %, 19 fois sur 20.

