BURNABY, BC, le 17 août 2023 /CNW/ - Service Canada s'efforce avec diligence de fournir des services de grande qualité, simples, facilement accessibles et sécuritaires aux Canadiens, où qu'ils vivent. Compte tenu des progrès technologiques et de l'évolution des attentes des Canadiens en matière de prestation de services, le gouvernement du Canada prend des mesures pour moderniser constamment ses méthodes de prestation et son offre de services.

Grâce à ces efforts de modernisation, Service Canada a amélioré les services en ligne dans Mon dossier Service Canada, afin que tous puissent y trouver leur numéro d'assurance sociale (NAS).

Les clients qui présentent une demande de NAS en ligne pourront dorénavant obtenir une confirmation de leur NAS en format numérique dans Mon dossier Service Canada.

Les clients qui ont déjà un NAS et un dossier de Service Canada pourront consulter l'application et voir leur NAS en toute sécurité.

Les clients qui ont déjà un NAS, mais pas de compte Mon Dossier Service Canada pourront voir leur NAS en ligne en toute sécurité dès qu'ils auront créé un compte et confirmé leur identité.

Les clients continueront de recevoir automatiquement une lettre de confirmation de NAS par la poste.

Le recours au numérique améliorera l'efficacité de ce service et limitera la nécessité de se rendre dans un Centre Service Canada, notamment pour les clients qui utilisent majoritairement le service d'émission d'un NAS, comme les nouveaux arrivants et les étudiants étrangers. En plus de permettre aux clients de présenter une demande de NAS en ligne, ce nouveau service leur permettra de réaliser tout le processus de manière numérique et ainsi éviter les files d'attente. Ils auront également accès à leur NAS en ligne en tout temps. Les NAS permettent aux citoyens canadiens de même qu'aux résidents permanents et temporaires de travailler au Canada et d'obtenir les prestations et les services des programmes gouvernementaux, en tout temps et en tout lieu.

Le processus d'inscription à Mon dossier Service Canada exigeait auparavant de fournir un NAS à l'étape de la validation de l'identité. Cette nouvelle initiative permettra aux personnes qui ont rempli avec succès la demande en ligne de NAS de s'inscrire à Mon dossier Service Canada sans avoir de NAS. D'autres éléments de validation de l'identité, plus précisément l'identificateur unique du client fourni par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ou le numéro d'enregistrement de la naissance figurant sur le certificat de naissance canadien, combinés à un numéro de demande de NAS, seront maintenant acceptés lors de l'inscription à Mon dossier Service Canada.

Citation

« Service Canada est déterminé à poursuivre ses efforts pour améliorer constamment la prestation des services gouvernementaux. Présenter une demande de numéro d'assurance sociale et avoir accès à ce NAS en ligne évitent une visite en personne dans un Centre Service Canada, et donnent aux clients l'avantage de bénéficier de ces services à leur convenance. Nous continuerons à cerner les lacunes et les points à améliorer pour que les Canadiens reçoivent un service de la plus haute qualité. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

Les faits en bref

Le nombre de demandes de NAS au pays connaît une hausse marquée, surtout en raison du nombre croissant de nouveaux arrivants. Cette situation a une incidence directe sur la demande de services en personne dans les Centres Service Canada.







Au total, 2,6 millions d'opérations relatives au NAS ont été consignées au cours de l'exercice 2022‑2023, et les nouveaux arrivants (notamment les étudiants étrangers, les résidents temporaires et les résidents permanents) ont représenté 70 % de l'ensemble des clients (1,8 million au total).







Service Canada traitera les demandes de numéro d'assurance sociale dans un délai de cinq jours ouvrables si la demande en ligne est complète et est accompagnée de tous les documents requis. Une fois la demande traitée, le numéro d'assurance sociale du client apparaîtra dans Mon dossier Service Canada.

Liens connexes

