GATINEAU, QC, le 27 déc. 2023 /CNW/ - Plus de 5,6 millions de personnes ont un compte Mon dossier Service Canada (MDSC), qu'elles utilisent pour obtenir des services et des renseignements notamment sur l'assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse et le numéro d'assurance sociale. Que les clients aient besoin de vérifier l'état d'une demande à 2 h, le jour où sera déposé leur prochain versement de prestation ou le montant qu'ils recevront, tout ce qu'ils doivent faire pour y arriver, c'est se connecter à leur compte MDSC.

Service Canada travaille continuellement à améliorer l'expérience que les clients ont quand ils vont dans leur compte MDSC, de manière à ce qu'ils puissent obtenir les renseignements dont ils ont besoin, quel que soit le lieu ou le moment, et que l'application soit facile à utiliser et efficace.

La prochaine amélioration que Service Canada veut lancer, c'est un nouveau tableau de bord pour MDSC. Le nouvel aspect visuel donnera aux usagers une vision plus globale de leurs prestations, des services et des renseignements disponibles lorsqu'ils se connecteront. Le tout apparaîtra également sur une seule page plutôt que sur plusieurs.

Le nouveau tableau de bord a été lancé en version bêta. Dans le haut de la page apparaît une invitation pour les usagers qui souhaitent l'essayer et fournir leurs commentaires. Les prochaines mises à jour tiendront compte de ces commentaires et le nouveau tableau de bord remplacera officiellement la version actuelle à l'été 2024.

« J'encourage les Canadiens à essayer la nouvelle version du tableau de bord Mon dossier Service Canada, qui permet d'accéder plus facilement aux paiements, aux prestations et aux services. Nous nous efforçons constamment à améliorer les services gouvernementaux grâce à des options numériques sécurisées et pratiques. Les dernières mises à jour de MDSC sont essentielles dans la création d'une expérience numérique entièrement personnalisée qui répond réellement aux besoins quotidiens des Canadiens. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

Mon dossier Service Canada est un portail en ligne sécurisé. Il donne aux Canadiens accès : à l'assurance-emploi; au Régime de pensions du Canada ; à la Prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada ; à la Sécurité de la vieillesse; aux renseignements fiscaux; aux prêts canadiens aux apprentis; au numéro d'assurance sociale.

À la fin d'octobre 2023, il existait 5 684 480 comptes Mon dossier Service Canada actifs.

D'après les données internes recueillies en 2020, plus de 40 % de tous appels passés dans les centres d'appels de Service Canada concernent des questions simples qui pourraient être facilement réglées en ligne : 8,8 % concernent des questions sur l'admissibilité 9,3 % concernent des demandes d'aide pour présenter une demande 11,3 % concernent des questions sur l'état d'une demande 14,2 % concernent des questions sur les versements



