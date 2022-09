TORONTO, le 15 sept. 2022 /CNW/ - En 2021, les assureurs de personnes du Canada ont versé plus de prestations, à un plus grand nombre de personnes, que jamais auparavant.

L'année dernière, les Canadiens ont reçu plus de 113 milliards de dollars en prestations d'assurances vie et maladie, soit 17 % de plus qu'en 2020 et près de 10 milliards de plus qu'avant la pandémie. Ce montant comprend les règlements vie et maladie, ainsi que les prestations de retraite.

L'édition 2022 des Faits sur les assurances de personnes au Canada révèle notamment que l'année dernière, les assureurs de personnes :

ont fourni une couverture à plus de 29 millions d'assurés , soit 76 % des Canadiens;

, soit 76 % des Canadiens; ont payé un montant record de 40,8 milliards de dollars en prestations maladie, y compris pour les médicaments d'ordonnance et les soins dentaires, ou 11 % de plus qu'en 2020;

en prestations maladie, y compris pour les médicaments d'ordonnance et les soins dentaires, ou 11 % de plus qu'en 2020; ont traité des demandes de règlement liées à la santé mentale totalisant près de 600 millions de dollars , une hausse de 75 % depuis 2019;

, une hausse de 75 % depuis 2019; ont versé 58 milliards de dollars en rentes aux retraités, soit 26 % de plus que l'année précédente;

en rentes aux retraités, soit 26 % de plus que l'année précédente; employaient 166 000 Canadiens , soit au-delà de 5 000 personnes de plus qu'en 2020;

, soit au-delà de 5 000 personnes de plus qu'en 2020; ont fourni des produits d'assurance à près de 100 millions de personnes dans le monde.

Les deux tiers du total des produits d'assurance ont été souscrits dans le cadre de régimes collectifs en 2021, par opposition aux polices individuelles. En effet, 90 % des régimes d'assurance maladie ont été établis pour des groupes, le plus souvent comme avantages sociaux au travail.

« 2021 a été une année de reprise, et les assureurs ont fièrement aidé les employeurs et la main-d'œuvre à se relever, grâce à des avantages sociaux propices à attirer et retenir les meilleurs talents, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. Dans ce contexte, les soutiens à la santé mentale ont pris une importance et une pertinence grandissantes en tant que garanties d'assurance maladie, et bien des gens y ont fait appel pour faire face aux difficultés créées par la pandémie. »

Près de 27 millions de Canadiens ont eu accès à des prestations d'assurance maladie, 22 millions avaient une protection d'assurance vie, et l'épargne retraite de 8 millions de personnes était gérée par les assureurs vie et maladie. Ces derniers ont continué à faire preuve de solidité et de résilience, et maintenu des niveaux de capital réglementaire bien supérieurs aux objectifs gouvernementaux.

« Les Canadiens peuvent être confiants : en cas d'imprévu, leurs protections d'assurance seront là pour eux », a ajouté M. Frank.

Publiés tous les ans par l'ACCAP, les Faits sur les assurances de personnes au Canada se fondent sur des données sectorielles et des données accessibles publiquement, et sont affichés sur clhia.ca/faits.

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens des produits de sécurité financière, y compris l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite, notamment) et l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent au-delà d'un billion de dollars d'actifs au Canada et emploient plus de 166 000 personnes.

SOURCE Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc.

