OTTAWA, ON, le 6 nov. 2023 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) s'attendait à un plan d'action définitif aujourd'hui, alors que les premiers ministres provinciaux et territoriaux ont terminé leur sommet sur la santé dans le cadre de leur rencontre du Conseil de la fédération. Compte tenu de la fragilité de notre système de santé, la population canadienne veut que ses dirigeants offrent des solutions qui amélioreront l'accès aux soins et soutiendront les effectifs de la santé.

Nous saluons les premiers ministres pour leurs discussions sur les changements climatiques et le logement, deux enjeux critiques qui influencent quotidiennement la santé de la population. Cependant, à la suite des engagements pris par les ministres de la Santé le mois dernier - notamment accorder la priorité à la rétention des travailleurs et travailleuses de la santé, accélérer la reconnaissance des titres de compétences des prestataires de soins de santé formés à l'étranger et améliorer la mobilité du personnel de la santé -, nous craignons que l'urgence de la question soit oubliée alors que nos systèmes et nos effectifs luttent sous le poids de l'inaction. La mise en œuvre de solutions doit se faire maintenant alors que la population canadienne exige un meilleur accès aux soins et que les fournisseurs s'épuisent.

Les premiers ministres parlent constamment des problèmes de compétences entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. La population canadienne en a assez de ces disputes. Elle mérite un accès stable et équitable à de bons soins de santé. Un récent sondage indique clairement que la population fait de moins en moins confiance à son système de santé. La journée d'aujourd'hui était l'occasion de concrétiser les engagements des ministres de la santé et de confirmer la mise en place de mesures concrètes.

Nous pressons les provinces et les territoires de mettre au point leurs plans d'action respectifs et de conclure des ententes bilatérales avec le gouvernement fédéral afin de bénéficier de toutes les mesures de financement fédéral et de commencer à améliorer l'accès aux soins.

L'AMC est prête à participer aux discussions avec tous les gouvernements afin de régler collectivement la crise des soins de santé.

Dre Kathleen Ross

Présidente, AMC

SOURCE Association médicale canadienne

