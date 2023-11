Un sondage récent de Purolator indique que malgré l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt et les risques de récession, les Canadiens gardent une attitude positive à l'égard de la période des fêtes à venir.

TORONTO, le 15 nov. 2023 /CNW/ - L'esprit des fêtes a-t-il perdu de son éclat? Pas selon un récent sondage de Purolator, dans lequel 64 % des Canadiens affirment que la période des fêtes demeure leur moment préféré de l'année. Malgré les difficultés économiques, 84 % des Canadiens affirment avoir le même esprit des fêtes (56 %) ou le ressentir encore plus (28 %) comparativement à l'an dernier.

Tandis que 52 % des Canadiens croient que la période des fêtes vaut le stress qui y est souvent associé, le sondage de Purolator montre que ceux-ci trouvent des façons créatives de simplifier cette période.

« Même si la dernière année a été difficile pour les Canadiens et leur budget, c'est réconfortant de voir que ceux-ci apprécient encore cette période de l'année », déclare Laurie Weston, directrice générale, Commerce électronique, de Purolator. « À l'approche de la période des fêtes, Purolator aime contribuer à l'excitation en s'efforçant de livrer les colis et les cadeaux dans les délais pour aider à rendre cette saison toute particulière pour nos êtres chers. Nous réduisons également le stress en offrant des façons plus pratiques de récupérer et de déposer les colis. »

Tandis que 52 % des Canadiens croient que la période des fêtes vaut le stress qui y est souvent associé, le sondage de Purolator montre que ceux-ci trouvent des façons créatives de simplifier cette période :

Cadeaux et aubaines simples : Plus de quatre Canadiens sur cinq cherchent les meilleures aubaines (87%) ou veulent simplifier leur magasinage des fêtes (80 %). Et près des deux tiers (63 %) préfèrent magasiner localement pour soutenir leur communauté.

Des cadeaux plus petits : Environ un Canadien sur quatre (24 %) offrira des cadeaux plus petits comparativement à l'an dernier, et 58 % achèteront uniquement les articles essentiels durant la période des fêtes.

Les cartes-cadeaux sont le cadeau préféré de 2023 : Beaucoup de Canadiens choisissent de donner des cartes-cadeaux (42 %), des vêtements (29 %) et des jouets (24 %), ce qui suggère une préférence pour les options pratiques.

La famille et les amis d'abord (« mais pas chez moi! ») : Alors que passer du temps avec les amis et la famille est l'activité la plus attendue des Canadiens (62 %), bon nombre d'entre eux ne veulent pas la responsabilité de recevoir. Seulement un tiers (33 %) des Canadiens ont indiqué que recevoir était une de leurs activités les plus attendues cette année.

Outre ces tendances au sujet des fêtes, les Canadiens ont indiqué que la facilité d'expédition (27 %) et des retours (22 %) faisaient partie des principaux facteurs du choix des lieux et des méthodes de magasinage cette année. C'est pourquoi Purolator offre plusieurs façons de garder le magasinage des fêtes simple, sans tracas et fiable, notamment :

Une application facile à utiliser pour apporter des changements à votre envoi : L'application Mes choix Purolator permet aux destinataires des envois d'indiquer leurs préférences de livraison, comme l'endroit où laisser le colis à destination. Ces personnes peuvent également accuser réception du colis directement dans l'application.

La simplification des retours : À l'aide d'un code QR désigné, les consommateurs peuvent obtenir leur étiquette de retour dans l'un des quelque 2 000 points d'expédition de Purolator.

L'expédition là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin : Presque 70 % des Canadiens se trouvent à moins de 5 km d'un point d'expédition de Purolator. Notre réseau étendu comporte plus de 2 780 points d'expédition : Des centres d'expédition de Purolator et des agents d'expédition autorisés (Best Buy, Michaels, PenguinPickUp, PUDO, Bureau en Gros, Swiftpost). Des options en libre-service : Les kiosques d'Arrêt rapide de Purolator, les casiers automatisés pour la cueillette et les boîtes de dépôt de Purolator sont accessibles en tout temps.

Presque 70 % des Canadiens se trouvent à moins de 5 km d'un point d'expédition de Purolator. Notre réseau étendu comporte plus de 2 780 points d'expédition :

Les clients peuvent obtenir des conseils pour l'expédition pendant la période des fêtes et les dates limite d'expédition ainsi que trouver des façons d'économiser durant la période des fêtes sur la page purolator.com/fetes.

Méthodologie de recherche :

Le Sondage des fêtes de Purolator a été mené auprès de 1 503 Canadiens âgés de 18 ans ou plus par Léger entre le 21 et le 28 septembre 2023 au moyen de son panel en ligne. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à cet échantillon non probabiliste (c.-à-d., un panel en ligne dans ce cas). À des fins comparatives toutefois, un échantillon probabiliste de 1 503 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,5 % 19 fois sur 20.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

