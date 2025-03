TORONTO, le 11 mars 2025 /CNW/ - Tim Hortons ajoute une nouvelle pizza sur pain plat à sa gamme de départ : la pizza sur pain plat tour du chapeau 3 viandes, offerte dès maintenant dans les restaurants participants au Canada.

Comme toutes les pizzas sur pain plat de Tim Hortons, la nouvelle pizza tour du chapeau 3 viandes est servie fraîchement sortie du four. Elle se compose de tranches de bacon, de pepperoni et de saucisse émiettée, d'un délicieux mélange de mozzarella et de Monterey Jack et d'une sauce aux tomates mûries sur pied, le tout servi sur un délicieux pain plat à l'ail rôti.

Les Canadiens marquent des points avec la NOUVELLE pizza sur pain plat tour du chapeau 3 viandes et le pain à l’ail de Tim Hortons, un accompagnement délicieusement fromagé à ajouter à n’importe quel dîner ou souper (Groupe CNW/Tim Hortons)

De plus, Tim Hortons offre maintenant un tout nouveau pain à l'ail. Ajoutez-le en accompagnement à toute pizza sur pain plat, tout wrap-délice, tout bol-délice ou tout sandwich pour le dîner ou le souper. Le pain à l'ail comprend un mélange de mozzarella et de Monterey Jack râpés, de la sauce huile à l'ail et un assaisonnement aux fines herbes italiennes.

« Les Canadiens adorent nos pizzas sur pain plat de Tim pour le dîner et le souper, car elles sont un choix de repas délicieux, rapide et abordable », explique Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons. « Nous avons hâte que les invités essaient notre nouvelle pizza sur pain plat tour du chapeau 3 viandes! Elle a du goût et elle constitue un repas idéal lorsqu'elle est accompagnée de notre nouveau pain à l'ail et au fromage et d'une boisson RafraîchiTim. »

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

[email protected]