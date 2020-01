Les Canadiens invités à s'exprimer au sujet de la programmation de Radio-Canada : période de consultation prolongée

Le CRTC tient une consultation publique dans le cadre du processus de renouvellement de ses licences de radiodiffusion



OTTAWA et GATINEAU, QC, le 28 janv. 2020 /CNW/ - Le CRTC prolonge d'une semaine la période de consultation des Canadiens sur la programmation de la Canadian Broadcasting Corporation et la Société Radio-Canada. Cette prolongation fait suite au dépôt d'une étude à propos de radiodiffuseurs publics d'autres juridictions, qui a été ajouté au dossier public du processus de renouvellement.

Dans le cadre du processus de renouvellement des licences de CBC/Radio-Canada, le CRTC veut recueillir des commentaires des Canadiens partout au pays afin de faire en sorte que le contenu produit et diffusé par le radiodiffuseur public reflète la diversité de la population canadienne et réponde à ses besoins dans les deux langues officielles.

Compte tenu de l'évolution des modèles de création et de diffusion de contenu, le Conseil invite les Canadiens à examiner comment le contenu de CBC/Radio-Canada est mis à leur disposition sur leurs diverses plateformes. Ils auront également l'opportunité d'exprimer leur point de vue sur la façon dont ce contenu se rapporte aux thèmes de la réflexion, la production, l'accessibilité et la découvrabilité, et la contribution à la vie démocratique au Canada.

Les Canadiens peuvent soumettre leurs commentaires d'ici le 20 février 2020 en utilisant une des méthodes suivantes :

en remplissant le formulaire en ligne

en écrivant au secrétaire général, CRTC, Ottawa ( Ontario ) K1A 0N2;

( ) K1A 0N2; en envoyant une télécopie au 819-994-0218.

« CBC/Radio-Canada occupe un rôle important dans la vie des Canadiens. En tant que radiodiffuseur public national du Canada, il a pour principal objectif d'offrir de la programmation conçue pour nous informer, nous enrichir et nous divertir. Dans le cadre de notre consultation, nous voulons entendre le point de vue de l'ensemble des Canadiens afin d'assurer que la programmation de CBC/Radio-Canada les reflète. »

Ian Scott, président et dirigeant principal, CRTC

Faits en bref

CBC/Radio-Canada a comme mandat d'offrir des services de programmation principalement canadiens qui renseignent, éclairent et divertissent, et qui reflètent les diverses réalités géographiques, culturelles, linguistiques et identitaires des Canadiens.

Les licences de radio et de télévision actuelles de CBC/Radio-Canada seront échues le 31 août 2020.

Dans le cadre de son examen, le CRTC tiendra une audience publique dans la région de la capitale nationale à compter du 25 mai 2020.

