Les Canadiens invités à participer à un sondage sur le marché des services sans fil mobiles

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a lancé aujourd'hui un sondage en ligne afin de mieux comprendre les besoins, les comportements et les habitudes des Canadiens en ce qui a trait à leurs services sans fil mobiles.

Le sondage est inscrit dans le cadre de l'examen du CRTC sur les services sans fil mobiles, qui a été entrepris en février 2019. Les résultats du sondage aideront à déterminer si d'autres mesures sont nécessaires pour s'assurer que les besoins des Canadiens sont comblés dans le marché des services sans fil mobiles.

Les Canadiens ont jusqu'au 31 décembre 2019, à minuit (HNP), pour répondre au sondage.

« Les Canadiens dépendent plus que jamais des services sans fil mobiles. Il est important que le plus grand nombre possible de Canadiens nous fassent part de leur opinion concernant leur expérience relative aux services sans fil. Les résultats du sondage en ligne permettront de déterminer la meilleure façon de s'assurer que le marché des services sans fil mobiles au Canada offre une concurrence accrue, des services novateurs ainsi que de meilleurs prix à tous les consommateurs. »

Ian Scott, président et dirigeant principal, CRTC

Dans le cadre de son examen, le CRTC tiendra une audience publique dans la région de la capitale nationale à compter du 18 février 2020. Les résultats du sondage en ligne seront versés au dossier public de l'instance.

Dans le cadre de son examen des services sans fil mobiles, le CRTC examine la question à savoir si les exploitants de réseaux mobiles virtuels devraient disposer d'un accès obligatoire aux réseaux des fournisseurs nationaux de services sans fil (Bell Mobilité, Rogers et TELUS) jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de s'établir sur le marché.

Le CRTC se penchera également sur la question à savoir si des mesures réglementaires seront nécessaires à l'avenir pour faciliter la mise en œuvre de l'infrastructure du réseau 5G au Canada .

. En 2015, le CRTC a publié un cadre régissant les services sans fil de gros, qui avait obligé Bell Mobilité, Rogers et TELUS à offrir à leurs concurrents un service d'itinérance de gros, selon les tarifs prescrits.

Depuis 2015, le CRTC a annoncé des décisions clés concernant les services sans fil mobiles, dont une mise à jour du Code sur les services sans fil, l'introduction de forfaits de données seulement à moindre coût et le règlement des derniers détails des tarifs d'itinérance de gros.

