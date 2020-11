Les Canadiens optent pour les opérations par carte, le magasinage en ligne et le magasinage sur appareil mobile, et trouvent des façons créatives de sauver cette saison des Fêtes

TORONTO, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Bien que la plupart d'entre nous conviennent que 2020 ne mérite pas de cadeaux sous le sapin, les Canadiens ont encore envie de célébrer au cours de la période des Fêtes. À moins d'un mois des festivités, la Banque Tangerine a réalisé un sondage auprès des Canadiens pour constater les répercussions de la COVID-19 sur leur situation financière et leur comportement, et pour savoir comment ils se sentent par rapport à l'état de leurs finances à l'approche des Fêtes et dans quelle mesure ils prévoient dépenser pour les cadeaux cette saison.

Les résultats de l'enquête menée auprès de plus de 1 500 Canadiens montrent de quelle façon ils perçoivent l'endettement sous l'influence de la COVID-19, comment et où ils dépensent leur argent, et dans quelle mesure ils prévoient dépenser pendant la période des Fêtes, mais en adoptant une approche différente. En étant au courant de ces changements et de ces réalités pour de nombreux Canadiens, la Banque Tangerine a récemment lancé la carte Visa* Débit, qui offre un moyen sûr et sécuritaire de magasiner en ligne, tout en contribuant au contrôle des dépenses, puisqu'elle utilise l'argent que vous avez dans votre compte.

Même s'ils craignent l'endettement, les Canadiens demeurent optimistes

La COVID-19 a donné du fil à retordre aux Canadiens, les finances étant une priorité pour beaucoup d'entre eux. L'étude révèle que près du quart (23 %) des Canadiens interrogés affirment que leur endettement a augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19. Mais le portrait n'est pas complètement sombre. Selon l'étude, il y a une lumière au bout du tunnel, puisque 36 % des répondants considèrent que leur situation financière est « tout à fait acceptable » et 35 % affirment être optimistes au sujet de l'avenir.

La carte et le magasinage virtuel règnent

Les Canadiens ont délaissé l'argent comptant pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des répondants choisissant la carte (54 % d'entre eux ont fait une utilisation accrue de leur carte de crédit ou de débit, et 57 % ont affirmé utiliser moins d'argent comptant). Mais l'étoile du crédit a pâli : 13 % des personnes interrogées ont indiqué avoir recours moins souvent au crédit en ce moment. L'une des principales raisons invoquées pour expliquer la diminution du recours au crédit est un effort visant à ne dépenser que l'argent qui se trouve dans leur compte (40 %).

Lorsqu'on leur a demandé où ils avaient effectué le plus de dépenses récemment, la majorité des répondants ont indiqué dépenser leur argent en ligne - 66 % des répondants optent pour des sites Web et 22 % d'entre eux utilisent des applications mobiles.

Les célébrations de la période des Fêtes ne sont pas annulées

La période des Fêtes qui approche à grands pas peut être stressante pour de nombreux Canadiens. Dans le cadre de l'étude, nous avons demandé aux Canadiens ce qu'ils ressentent à propos des festivités et comment ils prévoient les aborder cette année. Nous avons constaté que, cette année, la majorité des Canadiens sondés comptent réduire leurs dépenses, 60 % des répondants ont affirmé qu'ils ne prévoient pas dépenser autant que l'année dernière. En fait, les Canadiens ont l'intention d'être des épargnants avisés : la majorité des répondants (67 %) ont déclaré qu'ils trouveront des façons d'économiser de l'argent cette année.

Bien que de nombreux Canadiens adoptent une approche plus modérée en matière de dépenses, l'esprit des Fêtes est bien vivant pour la majorité d'entre eux; 62 % affirment qu'il est important de célébrer la période des Fêtes, quelle que soit leur situation financière ! Et quelle meilleure façon de célébrer qu'en offrant des cadeaux ! La distanciation physique est une priorité. Il n'est donc pas surprenant qu'une forte majorité de Canadiens interrogés prévoient faire leurs achats des Fêtes virtuellement - 66 % des répondants optent pour les sites Web, et 16 % d'entre eux se tournent vers des applications mobiles. Alors, qu'est-ce qui arrive en tête des listes des cadeaux des Fêtes de cette année ? Les cartes-cadeaux (36 %) occupent la première place, suivies des fournitures de divertissement comme la nourriture, les boissons et la décoration (29 %), à égalité avec les vêtements (29 %).

La Banque Tangerine fait un pas en avant en proposant des solutions aux Canadiens

Le récent lancement de la carte Visa Débit de la Banque Tangerine arrive au moment idéal pour répondre aux préoccupations croissantes des Canadiens au sujet des dépenses. Elle offre une façon sûre et sécuritaire de faire des achats en ligne et au moyen d'applications, une pratique de plus en plus populaire. De plus, comme la carte Visa Débit permet de payer les achats directement avec l'argent du compte-chèques du client, vous êtes mieux placé pour dépenser seulement l'argent que vous possédez. Les avantages supplémentaires de la carte Visa Débit s'ajoutent aux avantages du Compte-chèques Tangerine, comme l'absence de frais pour les opérations quotidiennes, les Virements InteracMD gratuits, l'accès gratuit à plus de 3 500 guichets automatiques de la Banque Scotia au Canada, et bien plus.

« À la Banque Tangerine, nos clients demeurent notre priorité. Il est très important pour nous de comprendre les réalités quotidiennes de nos clients, a déclaré Gillian Riley, présidente-directrice générale de la Banque Tangerine. Cette année a été particulièrement difficile pour tout le monde. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de proposer des solutions à long terme comme la carte Visa Débit pour aider à relever les défis actuels. À l'approche de la période des Fêtes, la carte Visa Débit peut être un excellent outil pour aider nos clients à faire des achats en toute sécurité, tout en contrôlant leurs finances. »

Alors que nous nous apprêtons à dire adieu à 2020 et à accueillir chaleureusement 2021, la Banque Tangerine offre quelques conseils pour aider les Canadiens à partir du bon pied :

Faites le suivi de vos dépenses. Il est important de surveiller de près vos dépenses chaque mois, même si cela peut être pénible et prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi l'outil numérique Limite de dépenses fait tout le travail pour vous, vous permettant de suivre de près le montant d'argent qui reste dans votre compte chaque mois après vos dépenses courantes, comme l'hypothèque ou le loyer, le paiement d'une voiture, etc. Dans la mesure du possible, dépensez l'argent que vous avez déjà. Plus facile à dire qu'à faire ! Mais avec le lancement récent de la carte Visa Débit, c'est maintenant beaucoup plus facile. Vous pouvez faire vos achats en ligne et à partir d'applications, payer de factures et bien plus, en utilisant l'argent dans votre compte-chèques. Fixez-vous des objectifs pour la nouvelle année. Il n'est jamais trop tard pour commencer à établir vos objectifs financiers : nouvelle année, nouvelle approche, n'est-ce pas ? Grâce à l'outil numérique Objectifs, les clients de la Banque Tangerine peuvent facilement établir leurs objectifs, petits ou grands. L'outil vous aidera à suivre vos progrès et à vous motiver à atteindre vos buts. Épargnez ce que vous pouvez (même de petits montants). Il peut être difficile de trouver de l'argent à mettre de côté, mais notre outil Tactiques vous aide à passer à l'action, à gérer vos dépenses et à épargner sans même y penser ! Établissez votre stratégie pour transférer de l'argent dans votre compte d'épargne à chaque achat qui s'inscrit dans vos dépenses régulières, comme le café. Vous pouvez même arrondir les achats aux 1 $, 5 $ ou 10 $ le plus près et économiser le reste. Nous offrons des suggestions amusantes parmi lesquelles choisir, ou soyez créatif et configurez les vôtres ! Vous n'êtes pas seul. Obtenez des conseils d'experts. Personne ne s'attend à ce que vous sachiez tout en ce qui concerne vos finances, alors n'hésitez pas à obtenir des conseils et astuces auprès de ressources qui sont là pour vous aider. Le blogue À propos d'argent de la Banque Tangerine contient une tonne de conseils pratiques sur l'épargne, l'investissement, l'emprunt et d'autres sujets.

* Méthodologie du sondage : du 3 au 4 novembre 2020, un sondage en ligne auprès de 1 515 adultes canadiens panélistes de Maru Voice Canada a été réalisé par Maru/Blue.

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires efficaces et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine ltée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, la banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à des centres d'appels ouverts 24/7 et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

Avis juridiques de Tangerine :

Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. « Changez d'ère bancaire » est une marque déposée de la Banque Tangerine.

Banque Scotia est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse

Interac et Flash Interac sont des marques déposées d'Interac Corp., utilisées sous licence.

* Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence.

