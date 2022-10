Les Canadiens et Canadiennes rassemblés à la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer amassent plus de 13 millions de dollars

La 31e Course à la vie CIBC en appui à la cause du cancer du sein réunit les participants et participantes en personne de nouveau

MONTRÉAL, le 2 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, plus de 45 000 personnes dans 53 communautés au pays se sont rassemblées à l'occasion de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer et ont amassé plus de 13 millions de dollars pour changer l'avenir du cancer du sein à jamais.

Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer (Groupe CNW/Société canadienne du cancer (Bureau National)) Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer (Groupe CNW/Société canadienne du cancer (Bureau National))

Les fonds recueillis lors de la Course à la vie CIBC permettront à la Société canadienne du cancer (SCC) de continuer à façonner le paysage du cancer du sein au pays, notamment en investissant dans des projets de recherche essentiels, en fournissant des programmes de soutien d'une importance vitale et en travaillant de concert avec les gouvernements pour aider les personnes atteintes de cancer du sein à profiter pleinement de la vie.

« Nous sommes ravis d'avoir pu rassembler notre communauté en personne à l'occasion de la Course pour la première fois depuis 2019. La journée d'aujourd'hui nous rappelle l'impact que notre collectif a eu au cours des 31 dernières années, affirme Diego Mena, vice-président Initiatives stratégiques, Mission et engagement à la Société canadienne du cancer. Grâce à notre détermination et à nos investissements dans la recherche sur le cancer du sein, le taux de survie pour cette maladie a augmenté. Avec l'appui de la CIBC, notre partenaire dévoué et visionnaire qui s'implique, amasse des fonds et court à nos côtés, nous aidons les personnes atteintes de cancer du sein à vivre longtemps et en santé. »

Le cancer du sein est le type de cancer le plus répandu chez les Canadiennes et on estime qu'une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. Tous les jours, plus de 75 personnes au pays, dont des hommes, reçoivent un diagnostic de cancer du sein. Depuis 31 ans, la Course a permis de recueillir 493 M$ qui ont contribué à améliorer la prévention, le diagnostic et les traitements de la maladie.

« Aujourd'hui a été une journée incroyable pour des milliers de Canadiens, alors que nous avons uni nos efforts autour d'un objectif commun visant à changer l'avenir du cancer du sein, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME CIBC et cadre déléguée de la Course à la Banque CIBC. Il s'agit d'une cause très importante pour l'Équipe CIBC, car elle touche de nombreuses personnes, dont des membres de notre équipe, nos clients et nos proches. Nous sommes fiers de soutenir la Société canadienne du cancer et le travail qu'elle accomplit pour nous rapprocher d'un avenir où personne n'aura à craindre un diagnostic de cancer. »

La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer est un partenariat novateur entre la SCC, la CIBC et des communautés d'un bout à l'autre du pays. Les participants, participantes, sympathisants et sympathisantes ont fait de la Course un mouvement à l'échelle nationale ainsi que la plus importante collecte de fonds d'une journée dédiée à la cause du cancer du sein. Les fonds recueillis lors de la Course pourraient contribuer à financer la prochaine percée ou offrir à une personne ayant reçu un diagnostic de cancer du sein l'information et le soutien nécessaires pour composer avec la maladie au quotidien.

Si vous souhaitez en apprendre plus ou faire un don, visitez lacoursealaviecibc.com.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais. Pour en savoir plus, visitez www.cancer.ca.

À propos de la CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à la Fondation CIBC et à la culture sincèrement attentionnée de l'équipe CIBC, nous nous engageons à aider les gens et nos communautés à réaliser leurs ambitions. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements: Jack-Malcolm Samedi, Gestionnaire des communications, Société canadienne du cancer, [email protected]