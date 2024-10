Pour la période des Fêtes 2024, la génération Z et les millénariaux (ou Y) prévoient dépenser respectivement 55 % et 51 % de plus que l'an dernier.

De leur côté, la génération X et les baby-boomers comptent réduire leurs dépenses de 11 % et de 9 % respectivement par rapport à 2023.

Dans l'ensemble, les détaillants devraient constater une augmentation de 13 % de leurs ventes, les jeunes générations privilégiant la qualité, la durabilité et la capacité de payer au moyen de plateformes numériques.

TORONTO, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Selon un récent sondage de PwC Canada, les détaillants canadiens peuvent s'attendre à une augmentation des ventes à la prochaine période des Fêtes grâce aux plus jeunes générations. Cette année, le sondage de PwC sur les Perspectives pour la période des Fêtes 2024 au Canada révèle un nouvel écart intergénérationnel : les Canadiens des générations Z et Y seront disposés à dépenser davantage que leurs aînés.

Les Z prévoient débourser en moyenne 2 296 $ pendant la période des Fêtes, alors que les millénariaux prévoient dépenser 2 233 $, soit 55 % et 51 % de plus, respectivement, que l'an dernier. La croissance du revenu disponible des Z qui font leur entrée sur le marché du travail et des Y qui progressent dans leur carrière explique la hausse des dépenses de ces générations en cadeaux, en voyages et en divertissement.

En revanche, la génération X et les baby-boomers, plus prudents, réduiront leurs dépenses des Fêtes dans toutes les catégories. Les membres de la génération X estiment qu'ils vont débourser en moyenne 1 766 $ et les baby-boomers, 1 412 $, soit 11 % et 9 % de moins, respectivement, que l'an dernier.

« Les détaillants de partout au Canada devraient profiter d'une nette augmentation des achats des jeunes générations pour les Fêtes cette année, malgré les problèmes d'abordabilité qui font les manchettes quotidiennement », explique Elisa Swern, Leader nationale, Commerce de détail et consommation chez PwC Canada. « Pour tirer parti des intentions d'achat des jeunes consommateurs, les détaillants doivent aligner leurs stratégies d'affaires sur les valeurs et les préférences d'achat de ceux-ci, par exemple en priorisant la qualité et la durabilité et en proposant des plateformes de paiement numériques. »

En moyenne, les Canadiens estiment qu'ils dépenseront 1 853 $ en cadeaux, en voyages et en divertissement pour les prochaines Fêtes, soit 13 % de plus que l'an dernier. Ils affichent un regain d'optimisme à l'égard de la conjoncture économique, ce qui n'a rien d'étonnant, maintenant que l'inflation et les taux d'intérêt diminuent : 65 % pensent que l'économie va se stabiliser ou s'améliorer au cours des prochains mois, comparativement à 48 % il y a un an.

Les répondants des Prairies1 et de la Colombie-Britannique sont ceux qui projettent de dépenser le plus aux Fêtes, soit respectivement 2 188 $ et 2 126 $ en moyenne. À l'opposé, c'est au Québec qu'on prévoit dépenser le moins, soit 1 474 $ en moyenne.

Si bien des Canadiens s'attendent à dépenser davantage pour les Fêtes cette année, ceux-ci n'ont pas forcément les moyens financiers de le faire : 31 % disent qu'ils puiseront dans leurs économies; au Québec, cette proportion est de 32 %. Les consommateurs ontariens et québécois sont les plus susceptibles d'utiliser des options de financement de détail (19 % et 18 %, respectivement), et 20 % des répondants de l'Ontario se disent disposés à s'endetter davantage.

____________________________ 1 Les « Prairies » désignent le Manitoba et la Saskatchewan.



Le sondage révèle aussi quelques tendances intéressantes pour les entreprises en vue des Fêtes :

Programmes de fidélisation : De nombreux millénariaux, membres de la génération X et baby-boomers ont indiqué qu'ils se tourneront vers des marques aux programmes de fidélisation généreux afin d'en avoir plus pour leur argent. Cette affirmation démontre l'importance pour les détaillants et les entreprises de biens de consommation de miser sur ce qui différencie leur programme de fidélisation de ceux de leurs concurrents. Cependant, les programmes de fidélisation intéressent moins les membres de la génération Z, qui cherchent plutôt à rentabiliser leur investissement en choisissant des produits de qualité, en utilisant des options de financement de détail et en achetant des articles d'occasion.





Les Z sont plus susceptibles que leurs aînés de faire leur magasinage des Fêtes tôt. En effet, 21 % des répondants de cette génération affirment qu'ils auront terminé la plupart de leurs achats avant l'Action de grâce, contre 11 % seulement pour l'ensemble des répondants. Valeur et durabilité : La génération Z et les millénariaux privilégient nettement les marques soucieuses de la durabilité et de l'éthique. Les entreprises dont les pratiques répondent à de telles attentes ont tout intérêt à les promouvoir dans leurs communications et leurs initiatives de commercialisation pour conquérir ces générations.

Pour en savoir plus sur les tendances de consommation et les perspectives pour la période des Fêtes au Canada, consultez le rapport détaillé.

Le sondage

Le sondage de PwC sur les Perspectives pour la période des Fêtes 2024 au Canada a été mené en ligne auprès de 1 000 consommateurs à l'échelle du pays. L'échantillon était représentatif de la population canadienne à divers égards, notamment l'âge, le sexe, le revenu et le territoire de résidence. Le sondage portait sur les dépenses projetées, les préférences de cadeaux, les modes de paiement, les périodes de magasinage prévues et les valeurs des consommateurs. Une fois analysées et validées, les données recueillies ont permis de dégager des tendances et de fournir des informations utiles aux détaillants et aux entreprises.

À propos de PwC Canada

Chez PwC Canada, notre mission est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 000 associés et employés, répartis dans l'ensemble du pays, se consacrent à offrir des services de qualité en certification, en fiscalité, en conseils et en transactions. PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure (en anglais seulement) . Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr.

Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Anuja Kale-Agarwal, Directrice principale, Communications nationales, PwC Canada