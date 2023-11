76 % des répondants s'attendent à dépenser cette année autant ou plus cette qu'en 2022

La génération X et de la génération Z seront à l'origine de la hausse des dépenses, qui sera respectivement de 29 % et de 26 % pour ces groupes

Un consommateur sur quatre (25 %) de la génération Z et de la génération Y utilisera pour son magasinage des Fêtes des technologies émergentes de commerce de détail, comme la réalité virtuelle/augmentée ou l'IA

TORONTO, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Malgré l'incertitude économique, les consommateurs canadiens se préparent pour la période des Fêtes 2023 avec une certaine résilience et détermination, selon un récent sondage mené par PwC Canada. L'édition du guide Perspectives d'achats de la saison des Fêtes au Canada de PwC de cette année révèle que 76 % des répondants prévoient maintenir ou augmenter leurs dépenses des Fêtes par rapport à l'année précédente.

En ce qui concerne les tendances générationnelles, on s'attend à ce que les dépenses moyennes par consommateur canadien augmentent de 13 % par rapport à l'année précédente. La génération X et la génération Z mèneront au chapitre des dépenses, lesquelles devraient respectivement augmenter de 29 % et de 26 % pour ces groupes, tandis que la hausse des dépenses des milléniaux et des baby-boomers devrait être plus modeste (3 %).

« Les Canadiens abordent la période des Fêtes avec optimisme. Le sondage révèle des changements dans les habitudes de dépenses des différentes générations. Ces changements témoignent de la résilience et de la capacité d'adaptation des consommateurs canadiens face à l'évolution du paysage économique», explique Myles Gooding, leader national, Marchés de consommation et leader mondial, Conseils, Marchés de consommation chez PwC Canada.

Les Canadiens ont recommencé à voyager : Cette année, les dépenses moyennes en voyages au Canada seront les plus élevées depuis 2019. La hausse touche principalement les voyages : les dépenses prévues ont crû de 31 % au Canada et de 12 % aux États-Unis depuis 2022. Les consommateurs se remettent à voyager comme avant la pandémie et à passer les Fêtes avec leurs amis et leur famille, en plus d'assouvir leur envie réprimée de voir d'autres pays.

Tendances d'achat postpandémiques : Comme les préoccupations relatives à la Covid et à la sécurité ne sont plus au premier plan, les achats en magasin seront de retour : 63 % des consommateurs prévoient effectuer des achats en magasin, principalement pour trouver des idées de cadeaux. Les cybermarchés, notamment Amazon, continueront de dominer le commerce électronique, 91 % des répondants prévoyant magasiner sur la plateforme.

Technologies émergentes dans le commerce de détail pour une expérience de magasinage améliorée : Selon la 26e Enquête annuelle mondiale auprès des chefs de direction de PwC, près de 40 % des dirigeants estiment que leur organisation pourrait ne plus exister dans 10 ans. Pour assurer une viabilité à long terme, il sera essentiel de réinventer l'entreprise, particulièrement en raison de la demande accrue d'expériences de magasinage sur mesure. Quel que soit leur âge, les gens demandent aux employés bien informés des magasins de leur recommander des produits en utilisant de nouveaux outils numériques et technologies de vente de détail. 25 % des consommateurs des générations Y et Z ont indiqué qu'ils se serviraient de technologies émergentes (p. ex., réalité virtuelle, réalité augmentée, métavers, intelligence artificielle) dans leur magasinage des Fêtes. Ces technologies présentent d'immenses opportunités pour les détaillants, qui peuvent, par exemple, aider les utilisateurs de boutiques en ligne à choisir la bonne taille de vêtements, réduisant ainsi le nombre d'articles retournés.

Choix de marques socialement engagées : Les consommateurs choisissent des marques qui contribuent à créer de la valeur pour leur collectivité. Près de neuf sur dix (89 %) disent que leur désir d'encourager des entreprises locales entre en considération dans leurs achats des Fêtes, et 83 % souhaitent que les détaillants - et leurs fournisseurs - accordent la priorité à la production de retombées économiques et sociales dans les collectivités où ils sont implantés.

Face à l'évolution constante des comportements des consommateurs, l'industrie canadienne de la consommation est à un point tournant. Compte tenu de l'optimisme résilient qui stimule les dépenses des Fêtes, les détaillants sont poussés à tenir particulièrement compte des coûts dans leurs stratégies et d'adopter des expériences novatrices en magasin pour répondre aux demandes changeantes des consommateurs après la pandémie.

Pour en savoir plus sur les tendances du commerce de détail et les d'achats de la saison des Fêtes au Canada, accédez au rapport détaillé en cliquant ici .

À propos de ce sondage :

Les prévisions de dépenses pour les Fêtes 2023, préparées par PwC Canada, visent à renseigner les détaillants sur le degré de confiance des consommateurs dans un contexte où ils doivent composer avec une reprise économique inégale et s'adapter aux besoins d'un nouveau profil de consommateurs. Le sondage a été mené du 24 juillet au 16 août 2023 et a permis de recueillir des renseignements auprès de 1 000 consommateurs canadiens. L'échantillon est représentatif de la population canadienne en termes d'âge, de sexe, de province et de revenu.

