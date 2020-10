La participation du public aidera à orienter les priorités de Parcs Canada en matière de gestion des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation dans le contexte d'une pandémie mondiale

GATINEAU, QC, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Cette année, les Canadiens et Canadiennes ont renoué avec la nature. Que ce soit le camping, la randonnée ou le canoë, les familles ont profiter des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation, qui ont été des endroits sécuritaires où profiter de la nature tout en pratiquant la distanciation physique.

Le gouvernement s'est engagé, dans le récent discours du Trône, à travailler avec les municipalités dans le cadre d'un nouvel engagement d'agrandir les parcs urbains pour que tous aient accès à des espaces verts. Cela se fera tout en protégeant un quart des terres canadiennes et un quart des océans du Canada au cours des cinq prochaines années, et en utilisant des solutions ancrées dans la nature pour lutter contre les changements climatiques, notamment en plantant deux milliards d'arbres.

C'est dans cet esprit, qu'aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la prochaine Table ronde du ministre 2020 sur Parcs Canada, une consultation portant sur les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation.

La Table ronde du ministre est une occasion pour Parcs Canada de mener une véritable consultation auprès des groupes autochtones, des intervenants et de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes pour aider à façonner l'avenir de ces lieux précieux pour les décennies à venir. Bien que la priorité du gouvernement à l'heure actuelle soit d'assurer la sécurité de la population canadienne et la stabilité de l'économie, nous voulons savoir comment Parcs Canada peut continuer à offrir une expérience accessible et sécuritaire à l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, tout en poursuivant son important travail de protection et de préservation de ces trésors nationaux pour les générations futures.

La consultation portera sur cinq thèmes principaux :

Parcs urbains : Parcs Canada en tant que chef de file de la conservation urbaine, et offrir un accès à la nature et à la culture dans les collectivités ;

Parcs Canada en tant que chef de file de la conservation urbaine, et offrir un accès à la nature et à la culture dans les collectivités ; Diversité, inclusion et accessibilité : Parcs Canada en tant que partenaire et chef de file en matière d'inclusion, de diversité, d'accessibilité et de réconciliation dans les lieux protégés et patrimoniaux ;

Parcs Canada en tant que partenaire et chef de file en matière d'inclusion, de diversité, d'accessibilité et de réconciliation dans les lieux protégés et patrimoniaux ; Corridors écologiques : établir des liens entre les lieux protégés pour lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité ;

établir des liens entre les lieux protégés pour lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité ; Leadership autochtone dans la conservation : faire progresser le leadership autochtone en matière de conservation, d'utilisation traditionnelle, de connaissances autochtones et d'aires protégées et de conservation autochtones ;

faire progresser le leadership autochtone en matière de conservation, d'utilisation traditionnelle, de connaissances autochtones et d'aires protégées et de conservation autochtones ; Protection de notre patrimoine culturel : faire progresser la protection du patrimoine bâti fédéral par voie législative.

Du 19 au 30 octobre 2020, nous encourageons la population canadienne, y compris les jeunes et les nouveaux arrivants, à participer et à exprimer leurs points de vue sur ces importants sujets en se rendant sur le site www.parlonsdeparcscanada.ca. Cette année, la table ronde sera un peu différente. Des séances de mobilisations virtuelles auront lieu avec des représentants d'organisations qui s'intéressent à Parcs Canada, notamment des organisations autochtones nationales, des organisations non gouvernementales environnementales et culturelles et l'industrie du tourisme.

Citation

« La pandémie nous a rappelé à tous à quel point la nature est importante pour notre mieux-être personnel et pour la santé de notre planète. C'est pourquoi nous lançons cette consultation ; afin que nous puissions continuer à entendre les points de vue des Canadiens et Canadiennes alors que nous nous adaptons aux circonstances changeantes de la pandémie. Notre objectif est de continuer à offrir un service de haute qualité à nos visiteurs tout en protégeant ces lieux emblématiques pour les générations à venir. J'encourage tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à participer virtuellement à cette consultation pour exprimer leurs points de vue auprès de Parcs Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

Parcs Canada protège un vaste réseau de lieux du patrimoine naturel et culturel qui comprend 47 parcs nationaux, 171 lieux historiques nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

La Loi sur l'Agence Parcs Canada exige que le ministre responsable de Parcs Canada permette à la population canadienne de donner son avis sur les responsabilités de Parcs Canada. Le ministre doit donner suite aux recommandations découlant des consultations dans un délai de 180 jours.

exige que le ministre responsable de Parcs Canada permette à la population canadienne de donner son avis sur les responsabilités de Parcs Canada. Le ministre doit donner suite aux recommandations découlant des consultations dans un délai de 180 jours. La précédente Table ronde du ministre sur Parcs Canada remonte à 2017. C'était la première fois que l'ensemble des Canadiens et Canadiennes ont pu donner leur avis ; 13 000 d'entre eux ont saisi cette occasion de participer.

Toutes les recommandations issues de la Table ronde de la ministre de 2017 ont progressé de façon importante ou ont été mises en œuvre.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]

Liens connexes

www.pc.gc.ca