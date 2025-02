TORONTO, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Le vote par anticipation commence aujourd'hui en Ontario. Les électrices et les électeurs peuvent voter dans n'importe quel bureau de vote par anticipation de leur circonscription électorale entre 10 h et 20 h (heure de l'Est), les 20, 21 et 22 février.

Avant d'aller voter, les électrices et les électeurs peuvent trouver les lieux de vote par anticipation de leur circonscription électorale en consultant elections.on.ca/fr ou en utilisant l'application Élections Ontario. Ils peuvent également appeler leur bureau électoral local pour obtenir de plus amples renseignements.

Vous pouvez voter de plusieurs façons lors de cette élection. Si les électeurs ont reçu une carte d'information de l'électeur, nous leur conseillons vivement de l'apporter avec eux et de se munir d'une pièce d'identité indiquant leur nom lorsqu'ils iront voter. Les personnes qui n'ont pas de carte d'information de l'électeur doivent se munir d'une pièce d'identité indiquant leur nom et leur adresse personnelle. Vous trouverez une liste des pièces d'identité acceptées sur notre site Web.

Élections Ontario est votre source fiable de renseignements électoraux exacts. Si vous avez des questions ou si vous avez des doutes à propos de quoi que ce soit, rendez-vous sur elections.on.ca/fr pour trouver des renseignements factuels fiables.

Citation

« À compter d'aujourd'hui, les électrices et les électeurs de l'Ontario peuvent voter pendant les trois jours de vote par anticipation. Vous pouvez utiliser l'application Élections Ontario pour trouver vos lieux de vote par anticipation et obtenir une version balayable de votre carte d'information de l'électeur. Il s'agit d'une des nombreuses méthodes que nous proposons pour faciliter le vote. »

- Greg Essensa, directeur général des élections de l'Ontario

Dates importantes

21 février à 18 h (heure de l'Est) - Date limite de présentation de votre demande de vote par la poste. Vous pouvez présenter votre demande en ligne ou télécharger l'application à l'adresse elections.on.ca/fr.

- Date limite de présentation de votre demande de vote par la poste. Vous pouvez présenter votre demande en ligne ou télécharger l'application à l'adresse elections.on.ca/fr. Jusqu'au 26 février - Vous pouvez voter avant le jour du scrutin dans votre bureau électoral local ou demander une visite à domicile jusqu'à 18 h (heure de l'Est) le 26 février. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr.

- Vous pouvez voter avant le jour du scrutin dans votre bureau électoral local ou demander une visite à domicile jusqu'à 18 h (heure de l'Est) le 26 février. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr. Du 20 au 26 février - La technologie d'aide au vote sera déployée dans tous les bureaux électoraux locaux.

- La technologie d'aide au vote sera déployée dans tous les bureaux électoraux locaux. 27 février à 18 h (heure de l'Est) - Élections Ontario doit recevoir les bulletins de vote par correspondance des électeurs remplis pour qu'ils puissent être comptabilisés.

à 18 h (heure de l'Est) - Élections doit recevoir les bulletins de vote par correspondance des électeurs remplis pour qu'ils puissent être comptabilisés. 27 février - Vous pouvez voter le jour du scrutin de 9 h à 21 h (heure de l'Est). Rendez-vous sur informationauxelecteurs.elections.on.ca pour connaître votre lieu de vote. La technologie d'aide au vote sera disponible dans votre bureau électoral local sur rendez-vous.

Publicité politique et sondages électoraux

Du 26 au 27 février - La publicité politique est interdite.

- La publicité politique est interdite. 27 février - La publication de sondages électoraux qui n'ont pas été rendus publics antérieurement est interdite entre 0 h 01 et 21 h (heure de l'Est).

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Also available in English

SOURCE Elections Ontario

Renseignements : Élections Ontario - Médias, [email protected], 1 866 252-2152