Les brigadières et brigadiers de Québec pointent du doigt des cyclistes délinquants

QUÉBEC, le 11 juin 2024 /CNW/ - La section locale 1179 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les brigadiers et brigadières de la Ville de Québec, sonne l'alarme quant à l'inconduite de nombreux cyclistes et usagers de trottinettes électriques. Le syndicat est très inquiet pour la sécurité de ses membres et donc celle des écoliers.

Chaque jour d'école, plusieurs brigadières et brigadiers doivent affronter la conduite dangereuse et téméraire de plusieurs cyclistes : vitesse excessive, contresens, utilisation des trottoirs, zigzag entre les écoliers qui traversent la rue, non-respect flagrant de la signalisation routière, etc. Certains cyclistes vont même jusqu'à s'en prendre verbalement aux brigadiers et brigadières qui leur demandent de ralentir lorsque des écoliers traversent au feu piétonnier.

L'annonce de l'augmentation du nombre de stations de location « àVélo » par la Ville de Québec inquiète d'autant plus les brigadières et brigadiers puisque plusieurs de ces stations sont aménagées aux abords d'écoles.

Plusieurs brigadières et brigadiers ont signalé ces situations dangereuses en composant le 311, en contactant le service de police ou en informant les responsables de leur service, mais n'ont pas obtenu de résultats clairs ou durables. « Donc, en tant que syndicat, nous interpellons directement le maire Marchand pour que la Ville de Québec pose des gestes concrets et significatifs qui assureront la sécurité des écoliers ainsi que celle de ses brigadières et brigadiers », de lancer Lucille Dignard, vice-présidente du SCFP 1179, qui compte 273 membres.

