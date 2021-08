MONTRÉAL, le 9 août 2021 /CNW Telbec/ - Canada Dry Mott's Inc, faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada, et les Brasseries Labatt du Canada ont annoncé aujourd'hui que leurs entreprises ont conclu une entente de distribution exclusive afin que Keurig Dr Pepper Canada distribue l'ensemble de la gamme de bières sans alcool de Labatt partout au Canada, sauf au Québec, où la distribution exclut les bannières dans lesquelles de l'alcool est vendu. À compter du 1er OCT. 2021, Keurig Dr Pepper Canada vendra, distribuera et commercialisera ces produits dans les épiceries, les dépanneurs, les stations-service et les points de vente de services alimentaires par l'entremise de son réseau de distribution établi. Cette nouvelle entente vise à élargir la distribution des produits non alcoolisés de Labatt et à accélérer la croissance de Keurig Dr Pepper Canada dans la catégorie des boissons froides en introduisant une toute nouvelle gamme dans son offre actuelle.

« Nous ne pourrions être plus heureux de nous associer à l'équipe de Keurig Dr Pepper Canada pour maximiser le potentiel de nos produits sans alcool », a déclaré Kyle Norrington, président des Brasseries Labatt du Canada. « Leur connaissance approfondie de l'industrie des boissons, leur solide réseau de distribution et leur portefeuille de marques complémentaires vont sans aucun doute accroître la capacité de Labatt à rendre accessibles aux Canadiens son offre de bières sans alcool. L'équipe de Keurig Dr Pepper sera chargée de maximiser le nombre de points de vente où nos produits sont vendus ainsi que de faciliter nos opérations à travers le Canada. »

« Labatt jouit d'une réputation exceptionnelle tant pour la nature emblématique de ses marques que pour la qualité constante de ses produits », a déclaré Olivier Lemire, vice-président, stratégie commerciale et marques partenaires de chez Keurig Dr Pepper Canada. « Nous sommes fiers de nous associer à une entreprise canadienne qui partage une tradition de produits de qualité, emploie des Canadiens et sert ses collectivités. Cette entente nous permettra d'élargir notre portefeuille de produits de consommation immédiate et de développer la marque Labatt au Canada grâce à notre réseau de vente et de distribution d'un océan à l'autre. »

Grâce à un processus spécial de désalcoolisation, les produits non alcoolisés de Labatt passent par le processus complet de fermentation, puis un évaporateur Centritherm élimine l'alcool, tout en conservant les saveurs et la qualité uniques propres à Labatt. Cette entente de distribution s'appliquera à Budweiser Zero, Becks, O'Douls et Labatt Bleue afin d'atteindre davantage les consommateurs dans les segments du commerce de détail, des dépanneurs, des stations-service et des services alimentaires.

À propos des Brasseries Labatt du Canada

Fondée par John Kinder Labatt à London (Ontario) en 1847, la brasserie Labatt est l'une des entreprises fondatrices du Canada et son principal brasseur. La société compte aujourd'hui plus de 3 500 employés, six brasseries, quatre brasseries artisanales indépendantes, une distillerie en Colombie-Britannique et un portefeuille de 60 bières de qualité, dont Budweiser, Alexander Keith's, Labatt Bleue, Kokanee, Stella Artois et Corona. Le portefeuille comprend également des marques de boissons prêtes à boire telles que Palm Bay et Mike's Hard Lemonade et NÜTRL VODKA SODA. En tant que membre de la famille Anheuser-Busch InBev, Labatt s'engage à rassembler les gens pour un monde meilleur, en apportant une contribution positive par l'entremise de multiples programmes qui soutiennent ses collectivités, encouragent la consommation responsable et protègent l'environnement.

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est la dénomination commerciale regroupant Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc. D'un océan à l'autre, l'entreprise propose une large gamme de boissons chaudes et froides pour satisfaire chaque besoin, partout où les gens magasinent et consomment. Keurig Dr Pepper Canada offre une grande variété de boissons chaudes et froides, commercialisées sous plus de 60 marques phares, telles que Canada Dry®, Mott's Clamato®, Van Houtte® et Timothy's®, de même que les cafetières une tasse à la fois de Keurig®.

Les principaux lieux d'activités canadiens de l'entreprise et l'équipe de direction sont situés à Montréal, au Québec et à Mississauga, en Ontario. Les usines de fabrication de boissons chaudes sont également situées à Montréal, au Québec, de même que les Services de Café Van Houtte Inc., filiale de Keurig Canada inc. qui offre des solutions de services de boissons novateurs pour les clients hors domicile depuis des succursales situées dans 30 villes au Canada. Pour en savoir plus sur notre entreprise, visitez le site : www.keurigdrpepper.ca/fr/.

