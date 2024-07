Keurig Dr Pepper Canada occupera 100 000 pieds carrés du nouveau centre de distribution du Groupe XTL afin de soutenir la croissance et mieux servir sa clientèle dans l'Ouest canadien

BALZAC, AB, le 22 juill. 2024 Keurig Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada (KDP Canada), a annoncé aujourd'hui une expansion de ses capacités de distribution grâce à une entente avec le Groupe XTL (XTL) pour la location d'un espace de 100 000 pieds carrés dans son nouvel entrepôt à Balzac, une ville en bordure de Calgary. Cette expansion stratégique vise à améliorer considérablement la capacité de l'entreprise à servir sa clientèle croissante dans l'Ouest canadien et, en partie, à soutenir la création de 50 nouveaux emplois pour les Albertains. En renforçant son réseau de la chaîne d'approvisionnement et en améliorant sa productivité opérationnelle, KDP Canada vise à répondre à la demande croissante pour sa gamme de produits diversifiée et à soutenir sa croissance continue.

D'une superficie impressionnante de 474 000 pieds carrés, cette installation à la fine pointe de la technologie est gérée et opérée par le Groupe XTL. Celle-ci comprend un dégagement de 40 pieds, 16 000 positions de stockage, plus de 400 000 pieds carrés d'entreposage en vrac, 112 portes de chargement, 120 places de stationnement pour remorques et elle est certifiée C-TPAT, ce qui en fait le choix idéal pour la conservation des boissons embouteillées, des produits de café et des petits appareils électroménagers.

Les opérations de Keurig Dr Pepper Canada à partir du nouveau centre de distribution de XTL débuteront en juillet 2024. Les autres modalités de l'entente n'ont pas été divulguées.

« En plus d'accroître notre empreinte de distribution déjà importante au Canada, le choix de s'installer dans ce nouveau centre de distribution dans la région de Calgary représente une étape importante dans notre parcours de croissance et d'innovation. Cet investissement de plusieurs millions de dollars sur cinq ans démontre notre engagement inébranlable à fournir des services exceptionnels à nos clients dans l'Ouest canadien. Cette nouvelle collaboration avec l'équipe de XTL nous permettra également d'améliorer la flexibilité et la réactivité de nos opérations à partir du Port de Vancouver. »

Carl Saba, vice-président, Chaîne d'approvisionnement et Opérations, Keurig Dr Pepper Canada

« Le Groupe XTL réalisé un investissement important dans le secteur économique de l'Alberta et créé plus de 200 emplois depuis le début de ses activités en 2008. La construction de cette infrastructure permettra de créer 50 emplois supplémentaires dans les domaines de la manutention, de la gestion logistique et des services de livraison afin de desservir les entreprises locataires. Notre équipe est fière de fournir une infrastructure de classe mondiale pour soutenir les opérations et les initiatives d'entreprises comme Keurig Dr Pepper Canada qui souhaitent avoir pied à terre dans la région de Calgary. »

Luc Francoeur, vice-président, Ventes, Groupe XTL

« Nous sommes ravis que Keurig Dr Pepper ait choisi d'investir en Alberta, faisant partie de son expansion dans l'Ouest canadien. C'est une preuve de plus que l'Alberta est le meilleur endroit pour faire des affaires. Notre travail continu pour bâtir l'économie albertaine créé plus d'emplois pour les Albertains dans plus d'industries. »

Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

« Le gouvernement de l'Alberta est fier d'accueillir Keurig Dr Pepper Canada dans la province. Leur décision d'étendre leurs capacités de distribution dans le comté de Rocky View représente un vote de confiance pour l'économie et les avantages stratégiques de l'Alberta. Cet investissement de plusieurs millions de dollars soutient notre engagement à favoriser la création d'emplois et la croissance économique dans l'Ouest canadien. »

Matt Jones, ministre de l'Emploi, de l'Économie et du Commerce de l'Alberta

« Nous sommes heureux que Balzac ait été choisie pour accueillir la première installation de Keurig Dr Pepper dans l'ouest du Canada. L'ajout de KDP à notre liste croissante d'entreprises diversifiées témoigne de l'engagement du comté à créer un environnement commercial favorable et prospère. Nous avons bien hâte de constater l'impact positif et les retombées de ce projet sur l'économie régionale. »

Crystal Kissel, préfète du comté de Rocky View

« L'investissement de Keurig Dr Pepper et du Groupe XTL est une victoire importante pour l'Alberta, car il permettra de créer plus de 50 emplois permanents et de faire de Balzac une plaque tournante de la distribution. La collaboration entre Invest Alberta, Keurig Dr Pepper Canada et le comté de Rocky View a contribué à la décision finale concernant l'expansion stratégique de leurs opérations. C'est un honneur pour nous d'aider l'entreprise à mieux servir sa base dans l'Ouest canadien tout en stimulant l'économie de l'Alberta avec ce groupe de marques de premier plan. »

Rick Christiaanse, président-directeur général, Invest Alberta

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est une entreprise de premier plan dans le domaine des boissons, avec un portefeuille comptant plus de 70 marques détenues, sous licence et partenaires, ainsi que de puissantes capacités de distribution permettant d'offrir une boisson pour satisfaire chaque besoin, partout et en tout temps. Nous occupons des positions de chef de file dans plusieurs catégories, dont le café, le thé, les boissons gazeuses, les jus et les mélanges pour cocktails, en plus d'avoir le système de cafetières une tasse à la fois n° 1 au pays. Notre modèle de partenariat innovant nous permet de faire croître notre activité dans des catégories en pleine croissance telles que le café haut de gamme, les boissons énergisantes, l'hydratation sportive et les bières sans alcool. Nos marques emblématiques comprennent Canada Dry®, Van Houtte®, Keurig®, Crush®, Dr Pepper®, Mott's® Clamato®, Mott's® Fruitsations®, Timothy's®, AtypiqueMD et Snapple®. Motivés par une « Soif de faire le bien », nos 1 500 employés cherchent à créer une expérience de marque unique autour de nos boissons et à veiller à ce qu'elles aient un impact positif pour les gens, les communautés et la planète. Pour plus d'information, visitez keurigdrpepper.ca et suivez-nous sur LinkedIn. Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, visitez : keurigdrpepper.ca/corporate-responsibility.

À propos d'Invest Alberta

Invest Alberta attire des investissements de haut niveau et à grand impact en Alberta, Canada en offrant un soutien personnalisé haut de gamme aux investisseurs et aux entreprises. Avec des membres de l'équipe stratégiquement positionnés sur les marchés clés du monde entier, Invest Alberta s'efforce d'éliminer les barrières afin que les entreprises puissent démarrer, se développer et réussir sans limites. Depuis 2020, Invest Alberta a soutenu des investissements totalisant près de 20 milliards de dollars, qui ont permis la création de plus de 26 000 nouveaux emplois de grande valeur pour les Albertains. Pour plus d'information, visitez investalberta.ca.

À propos du Groupe XTL

Fondé en 1985, le Groupe XTL offre à ses clients nord-américains des solutions « end-to-end » progressives et personnalisées de chaîne d'approvisionnement qui combinent les principaux atouts de nos trois offres de services distinctes : le transport sur actifs, la logistique et la distribution. Avec une flotte de 500 camions, 1300 remorques sèches, à température contrôlée et spécialisées avec des configurations à plusieurs essieux, 2,5 millions de pieds carrés d'espace d'entreposage et un vaste réseau de transporteurs partenaires, nos solutions de chaîne d'approvisionnement entièrement intégrées soutiennent les besoins commerciaux de nos partenaires et ajoutent de la valeur à leurs compétences de base. Nos partenaires bénéficieront de l'engagement de l'ensemble de l'entreprise à comprendre et à répondre à leurs besoins commerciaux dans un environnement où la sécurité est primordiale et où les réglementations sont respectées, tout en fournissant des résultats dans les délais. XTL est certifiée C-TPAT, CSA, FAST, PIP et SmartWay, et a été nommée meilleure flotte moyenne par Trucking HR Canada ces deux dernières années. Visitez www.xtl.com pour plus d'information.

Pour plus d'information : Keurig Dr Pepper Canada: Justin Meloche, 514-995-9704, [email protected]; Invest Alberta: 403 861-9968, [email protected]; XTL: Bonnie Parkinson, 647-920-9505, [email protected]