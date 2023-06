Près de 3 millions de dollars investis pour propulser la relève entrepreneuriale universitaire d'ici

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - Québecor et asterX sont heureuses de dévoiler les lauréats de la 25e édition des Bourses Pierre-Péladeau, ce soir à l'occasion du rendez-vous annuel Le Sommet, présenté par asterX. Fondé en 1998 afin de soutenir l'entrepreneuriat universitaire, le concours a remis encore cette année 5 bourses totalisant 200 000 $ afin d'amener les idées d'entrepreneurs de la relève d'ici encore plus loin. Cette aide financière, combinée à de l'accompagnement, a pour but de les aider à concrétiser leur projet d'entreprise innovante.

« Le 25e anniversaire des Bourses Pierre-Péladeau est l'occasion de célébrer tout le chemin parcouru par les entrepreneurs lauréats au fil des ans et les résultats engendrés. Plus de 80 entreprises en démarrage ont bénéficié de ces bourses créées en hommage au grand bâtisseur que fut mon père. Cet engagement reflète bien la volonté de Québecor de contribuer activement au développement de start-ups qui façonnent le Québec de demain, en plus d'avoir le potentiel de créer une société plus prospère et durable », souligne Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Je suis très heureuse d'accueillir les entrepreneurs lauréats d'une Bourse Pierre-Péladeau au sein de la communauté asterX et je me réjouis de travailler à leurs côtés. En plus de notre soutien, ils auront accès à plusieurs ressources de Québecor et y trouveront un réseau d'entrepreneurs desquels ils pourront s'inspirer pour la suite de leur cheminement », ajoute Pelra Azondekon, directrice générale, asterX. « Nous espérons que ce gage de confiance de la part de Québecor pourra notamment leur apporter la crédibilité nécessaire pour continuer leur progression. »

Félicitations aux lauréats des Bourses Pierre-Péladeau 2023

Bourse de 75 000 $ - Ferreol Technologies

Félix Lapointe, Jonathan Audet et Étienne Boucher | Université Laval

Ferreol Technologies développe et commercialise de nouveaux matériaux ainsi que de nouvelles technologies plus performantes et plus écoresponsables pour le secteur manufacturier au Québec et à l'international. La première innovation de l'entreprise est un alliage d'aluminium qui, selon certains joueurs du secteur minier, serait actuellement le plus résistant au monde.

Bourse de 50 000 $ - Sonaro

Kashif Khan et Karina Gasbarrino | Université McGill

Sonaro démocratise la prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC) grâce à l'échographie, en facilitant la réalisation d'un examen de haute qualité en une fraction du temps et du coût. L'entreprise a développé un logiciel de reconstruction des vaisseaux atteints en 3D, propulsé par l'intelligence artificielle pour un diagnostic de haute précision.

Bourse de 35 000 $ - Technologies Modulate

Aymeric Guy, Maxence Coulombe et Louis Marceau | Polytechnique Montréal

Technologies Modulate crée des corsets intelligents, imprimés en 3D et ultra-personnalisés pour rendre plus accessible le traitement d'enfants atteints de scoliose. En utilisant une approche automatisée de conception et de fabrication, l'entreprise génère des corsets connectés plus confortables et plus efficaces cliniquement que le standard de traitement existant, et ce, à coût équivalent.

Bourse de 25 000 $ - Géodar

Charles Gauthier et Raphaël Leblanc | École de technologie supérieure (ÉTS)

Géodar fabrique un capteur intelligent pour les excavatrices afin d'empêcher les bris d'aqueducs et d'infrastructures lors de la réalisation de travaux de construction. Avec son appareil, l'entreprise a comme objectif de réduire les bris d'infrastructures sousterraines, de rendre les chantiers beaucoup plus sécuritaires et de préserver les ressources en eau en évitant le gaspillage.

Bourse de 15 000 $ - SysNergie

Félix-Antoine LeBel, Pascal Messier et Louis Pelletier | Université de Sherbrooke

SysNergie développe et fabrique des batteries lithium-ion modulaires intégrées pour les véhicules électriques. Les batteries développées sont de haute qualité et faciles à intégrer à tout type de véhicule, favorisant ainsi l'accélération de l'électrification au Québec comme à l'international.

Découvrez le chemin vers la victoire des équipes lauréates, qui se sont démarquées parmi près d'une centaine de candidatures reçues, en visionnant la websérie Jouer pour gagner , et entrez dans les coulisses de la compétition 2023.

Un jury d'exception

Québecor et asterX tiennent à souligner l'implication des membres des jurys des universités, appelés à examiner un grand nombre de dossiers de qualité dans des secteurs d'activités diversifiés. Les candidatures finalistes ont ainsi été acheminées au grand jury Québecor qui a eu le mandat de désigner cinq lauréats s'étant distingués en raison du degré d'innovation, du fort potentiel de leur solution, ainsi que de leur impact social et environnemental.

Un remerciement tout spécial aux membres du grand Jury Québecor de l'édition 2023 :

Pierre Laurin , président du Jury Québecor des Bourses Pierre-Péladeau, administrateur de sociétés, ancien directeur de HEC Montréal;

Pelra Azondekon, directrice générale, asterX et directrice, développement et stratégie entrepreneuriale, Québecor;

Jean B. Péladeau, vice-président, convergence opérationnelle, Québecor;

Chanel Damphousse , associée, MacKinnon Bennett & Co. (MKB);

Sylvie Lalande, administratrice de sociétés;

Adam Lapointe, président-directeur général, Soccrent;

Marc Leroux, président, Priorat Capital inc.;

Érik Péladeau, président, Publication Alpha inc.;

À propos de l'engagement social de QUÉBECOR

Québecor contribue depuis plus de 70 ans à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et provoque le changement en faisant équipe avec les visionnaires, les créateurs, les artisans et la relève d'ici.

Portée par ses racines entrepreneuriales et par un engagement philanthropique fort envers plus de 400 partenaires et organismes partout au Québec, Québecor contribue ainsi activement à de nombreuses initiatives d'impact pour la culture québécoise, l'environnement, les entrepreneurs d'ici ainsi que sa communauté et ses employés.

La somme de ces efforts confère à notre communauté un pouvoir collectif pour développer une économie plus forte et innovante, une culture plus riche et diversifiée et une société plus durable et en santé.

Continuons à bâtir un Québec fier et prospère. Ensemble, cultivons le possible.

À propos d'asterX

asterX est une cellule de capital de risque propulsée par Québecor (TSX : QBR.A) (TSX : QBR.B). Ayant pour mission de cultiver l'audace et la fibre entrepreneuriale, asterX met à profit le réseau et les ressources solides et diversifiés de Québecor dans la création de relations humaines durables et de partenariats gagnants avec des entrepreneurs partageant ses valeurs. Elle favorise le développement de solutions novatrices ayant le potentiel de créer de la valeur tangible au sein des secteurs d'activités de Québecor ainsi que pour l'ensemble de notre société. À travers le fonds asterX Capital, elle offre capital et expertise de pointe aux start-ups les plus prometteuses, du stade de l'amorçage au post-démarrage.

