SUDBURY, ON, le 7 avril 2026 /CNW/ - Les billets sont maintenant en vente pour la 5e édition annuelle du congrès VEB en profondeur, qui aura lieu le jeudi 28 mai 2026 au Cambrian College, dans le Grand Sudbury, en Ontario.

VEB en profondeur 2026 (Groupe CNW/City of Greater Sudbury)

Le congrès de cette année a pour thème « Transformer la chaîne de valeur des minéraux critiques » et rassemblera plus de 250 leaders des secteurs de l'exploitation minière, de l'automobile, de la défense, du traitement des minéraux, de la technologie de batterie, de l'énergie propre, de l'enseignement et du gouvernement. Le congrès explorera le besoin urgent de renforcer les activités d'extraction et de traitement des minéraux critiques dans le pays, d'examiner les possibilités émergentes présentées par le secteur de la défense, de bâtir des chaînes d'approvisionnement résilientes et de faire progresser l'économie des mines jusqu'aux véhicules électriques à batterie.

« La demande pour des chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques fiables et durables s'accroît et le travail étant accompli ici, dans le Grand Sudbury, aide à assurer la souveraineté économique du Canada et à mobiliser le soutien de nos alliés partout dans le monde, a indiqué Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury. Nous sommes fiers d'être l'hôte de ce congrès et de vous accueillir avec les autres leaders en vue de participer à la conversation et aux partenariats qui créeront une chaîne de valeur des minéraux critiques plus solide. »

Les conférenciers au programme sont de grands leaders qui donnent forme au paysage des minéraux critiques et de l'électrification du Canada. La Dre Nadia Mykytczuk, présidente et directrice générale de MIRARCO et directrice générale de l'École des mines Goodman de l'Université Laurentienne, jouera le rôle de présidente du congrès et guidera les discussions de la journée.

Le discours d'ouverture sera livré par la Dre Heather Exner‑Pirot, qui présentera quelques idées sur le rôle que joue le Canada dans la géopolitique changeante des minéraux critiques. Un groupe de discussion sur l'établissement d'une chaîne de valeur souveraine pour les minéraux critiques comprendra Jeff Gaulin de Vale Base Metals, Greg Da Re de Frontier Lithium, Amanda Wilson de Ressources naturelles Canada et Abigail Hunter du SAFE Center for Critical Minerals Strategy. Il sera animé par Deirdra Tindale, vice-présidente de Crestview Strategy et animatrice du balado The Mining and Minerals Show.

D'autres conférenciers et séances seront annoncés dans les semaines à venir. Pour obtenir des renseignements additionnels et acheter des billets pour le congrès VEB en profondeur de 2026, visitez le site vebenprofondeur.ca.

Des possibilités de parrainage sont offertes aux entreprises et aux organismes qui désirent se tailler une place en tant que leader de la transition vers l'électrification et montrer leur engagement à bâtir un écosystème intérieur durable et éthique pour les minéraux critiques. Les intéressés peuvent consulter la trousse de parrainage au lien suivant : bevindepth.ca/sponsors.

Le congrès de cette année est aussi une activité principale de la Semaine de l'avenir minier, une semaine vouée à la conversation, à la collaboration et à l'innovation au sein de l'industrie minière.

Les éditions précédentes du congrès VEB en profondeur avaient pour thème « Des mines à la mobilité », soulignant le parcours de l'extraction des minéraux jusqu'à la fabrication de véhicules électriques. En raison de l'évolution constante des conditions économiques et des pressions géopolitiques, le thème de cette année s'est élargi à la transformation de l'entière chaîne de valeur des minéraux critiques, englobant les possibilités émergentes offertes par le stockage d'énergie et la défense, tout en maintenant un accent sur les activités en amont et en aval comme par le passé.

La 5e édition annuelle du congrès VEB en profondeur est présentée par le Cambrian College, le Centre d'excellence en innovation minière (CEMI), la Ville du Grand Sudbury, l'Electric Vehicle Society, Frontier Lithium, l'Université Laurentienne et NORCAT, en partenariat avec Electric Autonomy Canada et MineConnect.

SOURCE City of Greater Sudbury

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