Dix bourses de 10 000 $ sont accordées pour aider les entreprises détenues par des femmes à améliorer leurs finances.

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - BMO, en collaboration avec Deloitte, a annoncé aujourd'hui les bénéficiaires de 2025 de son programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, une initiative qui permet aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneures d'améliorer leurs finances. Cette année, BMO a accordé 100 000 $ en bourses à dix entreprises canadiennes appartenant à des femmes, stimulant la croissance des entreprises et amplifiant leur impact dans les collectivités à l'échelle nationale.

« Les entreprises détenues par des femmes continuent de faire évoluer tous les secteurs d'activité et BMO s'est engagé à les aider à progresser, a déclaré Sharon Haward-Laird, chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et Solutions intégrées Amérique du Nord, BMO, et dirigeante promotrice de BMO pour Elles. Les bénéficiaires de cette année incarnent l'innovation, la résilience et l'impact sur la collectivité. Nous sommes fiers de soutenir leur élan et de contribuer à éliminer les obstacles à leur croissance. »

« Deloitte est fier d'appuyer le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes et les remarquables femmes entrepreneures du Canada qui stimulent l'innovation, la productivité et la croissance économique, a ajouté Emmy Babalola, associée, Deloitte. L'accès aux ressources et au soutien est essentiel à l'entrepreneuriat, et ce programme fournit aux entreprises détenues par des femmes les capitaux dont elles ont besoin pour développer leurs activités et avoir une influence durable dans leurs collectivités. Je suis vraiment inspirée par le calibre exceptionnel des femmes entrepreneures récompensées cette année. Félicitations à toutes les participantes et finalistes pour leurs réalisations exceptionnelles. »

Les bénéficiaires du programme BMO rend hommage aux femmes 2025 sont les suivantes :

Ameneh Madjd, Colombie-Britannique - https://www.d2type.com/

Sasha Jardine, Ontario - https://stemargscot.com/

Elizabeth Romo-Rábago, Alberta - https://www.ciclomanias.com/

Nasim Naderi, Ontario - www.intocharge.com

Natalie Gilson, Nouvelle-Écosse - https://www.piscesrpm.com/

Bayonle Adebiyi, Alberta - www.scholarshipscafe.com

Anna Hopaluk, Alberta - http://www.myfriendanna.ca/

Nadine Woods, Ontario - www.mayanageneviere.com

Samira Soltani, Colombie-Britannique - https://wirelesspnc.com/

Rahila Kuyoro, Ontario - https://www.dhilla.com/

Chaque bénéficiaire d'une bourse recevra 10 000 $, obtiendra le soutien d'un conseiller Services bancaires aux entreprises de BMO et recevra une invitation à participer à un sommet BMO rend hommage aux femmes, à Toronto, les mettant en relation avec les dirigeants de BMO, des partenaires stratégiques et des ressources sur mesure pour les aider à franchir la prochaine étape de leur croissance.

Pour plus d'informations, consultez https://www.bmoforwomen.com/fr/grant/.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Deloitte Canada

Chez Deloitte, notre raison d'être est d'avoir une influence marquante. Nous existons pour inspirer et aider nos gens, nos organisations, nos collectivités et nos pays à prospérer. Notre travail soutient une société prospère où les gens peuvent s'épanouir et saisir des occasions. Il renforce la confiance des consommateurs et des entreprises, aide les organisations à trouver des moyens créatifs de déployer des capitaux, habilite des institutions sociales et économiques justes, fiables et efficaces, et permet à nos amis, à nos familles et à nos collectivités de profiter de la qualité de vie qui accompagne un avenir durable. Étant le plus grand cabinet de services professionnels détenu et exploité par des Canadiens dans notre pays, nous sommes fiers de travailler aux côtés de nos clients pour avoir une influence positive sur tous les Canadiens.

Deloitte offre des services de premier plan dans les domaines de la consultation, de la fiscalité et des services juridiques, des conseils financiers, de l'audit et de la certification ainsi que des conseils en gestion des risques à près de 90 % des sociétés du palmarès Fortune Global 500MD et à des milliers de sociétés fermées. Nous réunissons des compétences, des perspectives et des services de classe mondiale pour aborder les enjeux d'affaires les plus complexes de nos clients.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour obtenir une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses filiales, veuillez consulter www.deloitte.com/ca/apropos.

