MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui la nomination de Tammy Brown à son conseil d'administration.

« Nous sommes ravis d'accueillir Tammy au sein du conseil d'administration, a déclaré George Cope, président du conseil. Le vaste savoir-faire de Tammy en matière d'audit, de comptabilité, de finance et de gouvernance, combiné à son engagement envers la collectivité, renforce notre conseil d'administration. »

Mme Brown a précédemment occupé les fonctions de présidente déléguée du conseil d'administration de KPMG au Canada et d'associée et de responsable nationale du secteur industriel pour les Marchés industriels chez KPMG au Canada. Elle était également associée responsable du Réseau national des peuples autochtones de KPMG. Elle a en outre été présidente du conseil d'administration du Women's College Hospital de Toronto et est actuellement trésorière de la Coalition mondiale contre le cancer de l'ovaire. Mme Brown a été nommée Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés de l'Ontario et est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en économie, finance et comptabilité de l'Université Wilfrid Laurier.

