MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 1,67 $ par action ordinaire libérée de la Banque de Montréal pour le premier trimestre de l'exercice 2026, une augmentation de 4 cents ou de 2 pour cent par rapport au trimestre précédent, et de 5 pour cent au regard de l'exercice précédent.

Le conseil d'administration a également déclaré le dividende suivant :

0,426 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 44.

Le dividende sur les actions ordinaires est payable le 26 février 2026 aux actionnaires inscrits le 30 janvier 2026. Le dividende sur les actions privilégiées de catégorie B, série 44, est payable le 25 février 2026 aux actionnaires inscrits le 30 janvier 2026.

Les dividendes sur les actions ordinaires et privilégiées qui sont mentionnés ci-dessus sont considérés comme des dividendes « admissibles » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.

Les actionnaires ordinaires peuvent réinvestir leurs dividendes en espèces dans des actions ordinaires de la Banque, dans le cadre du Régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions destiné aux actionnaires de la Banque (le « Régime »). Jusqu'à nouvel ordre, ces actions ordinaires supplémentaires seront achetées sur le marché libre sans escompte.

Les actionnaires inscrits qui souhaitent participer au Régime doivent acheminer les formules d'inscription à l'agent des transferts de la Banque, la Société de fiducie Computershare du Canada, au plus tard à la fermeture des bureaux le 3 février 2026. Les propriétaires véritables ou porteurs non inscrits doivent communiquer avec leur institution financière ou leur courtier bien avant la date susmentionnée pour obtenir des instructions sur la façon de participer au Régime.

Il est possible d'obtenir de plus amples renseignements sur le Régime et sur les modalités à suivre pour y adhérer à cette adresse :

https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/relations-avec-les-investisseurs/information-destinee-aux-actionnaires/regime-de-reinvestissement-de-dividendes.

Internet : www.bmo.com X : @BMOmedia

SOURCE BMO Groupe Financier

Relations avec les médias : John Fenton, Toronto, [email protected], 416-867-3996; Relations avec les investisseurs : Bill Anderson, Toronto, [email protected], 416-867-7834