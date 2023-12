Offrant un son immersif, une intégration fluide avec les téléviseurs de LG et des fonctions avancées, LG redéfinit son expérience audio avec ses barres de son 2024.

SEOUL, South Korea, le 19 déc. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) dévoile sa gamme de barres de son 2024, comprenant les modèles S95TR, SG10TY et S70TY. Conçues pour s'harmoniser parfaitement aux téléviseurs de LG, ces barres de son promettent une expérience de cinéma maison rehaussée grâce à leur qualité sonore exceptionnelle, leurs fonctions étoffées et leur conception élégante.

En optimisant la complémentarité entre la barre de son et le téléviseur, LG fait passer l'expérience audio à domicile à un tout autre niveau. Les plus récents modèles de barres de son garantissent une immersion totale et une utilisation simplifiée. Grâce à la technologie WOW Orchestra, la barre de son et le téléviseur de LG maximisent leur potentiel audio, créant un espace sonore inégalé, tout en rehaussant la profondeur et la dimension du son. Parfaites pour une expérience de son ambiophonique, les nouvelles barres de son LG intègrent la qualité exceptionnelle de Dolby Atmos, soutenue par la technologie de pointe de DTS:X.

La technologie WOWCAST pousse l'excellence audio encore plus loin en permettant aux modèles S95TR et SG10TY de se connecter sans fil aux téléviseurs de LG. Cette innovation assure une qualité sonore supérieure, sans compromis, y compris pour la restitution du son Dolby Atmos. Les trois nouveaux modèles de barres de son sont dotés de l'interface WOW, une solution intuitive et conviviale qui permet de gérer sans effort les paramètres de la barre de son et de partager les modes sonores avec le téléviseur.

La nouvelle gamme de barres de son de LG est dominée par le modèle S95TR haut de gamme, qui offre une puissance impressionnante de 810 W et un son ambiophonique captivant grâce à ses 15 canaux. Le modèle S95TR dispose de cinq canaux à rayonnement vers le haut, dont le premier haut-parleur central à rayonnement vers le haut, créant une expérience audio tridimensionnelle inégalée avec une clarté accrue et un espace sonore plus vaste. En outre, l'angle du haut-parleur central à rayonnement vers le haut garantit une expérience audiovisuelle harmonieuse en offrant une élévation précise par rapport au téléviseur.

Le modèle S95TR est doté de haut-parleurs d'aigus améliorés qui génèrent un son clair et précis. Il intègre également un récupérateur passif conçu pour enrichir les basses, optimisant ainsi l'équilibre sonore entre la barre de son et le caisson de basses. La conception visuelle de ce modèle est considérablement rehaussée grâce à une palette de couleurs, à une finition et à des matériaux mats pour réduire efficacement les reflets.

Le modèle SG10TY, un autre ajout à la gamme de barres de son LG, est le parfait compagnon audio et vidéo des téléviseurs OLED haut de gamme de LG. Grâce aux technologies WOW Orchestra, WOW Interface et WOWCAST, le modèle SG10TY s'harmonise parfaitement avec les téléviseurs OLED de LG, renforçant l'expérience visuelle et offrant une plus grande sensation d'immersion. De façon tout à fait remarquable, la connexion de WOWCAST au modèle SG10TY et à un téléviseur OLED haut de gamme de LG crée une expérience de divertissement à domicile sans fil et donc sans câbles visibles entre l'écran et la barre de son. Cette barre de son prenant en charge le Wi-Fi offre une expérience d'écoute impeccable avec une qualité audio haute-fidélité. Les auditeurs peuvent ainsi profiter de leur musique préférée sur les plateformes de diffusion, notamment Tidal Connect et Spotify Connect. La conception bien pensée du modèle SG10TY s'harmonise parfaitement avec la largeur et les couleurs du cadre des téléviseurs OLED de LG, ce qui permet une correspondance visuelle impeccable lorsqu'il est associé à un téléviseur OLED ultramince.

LG lancera également le modèle de barre de son S70TY, idéal pour les téléviseurs QNED de LG grâce à sa conception épurée et compacte. Ce modèle est également doté du premier haut-parleur central à rayonnement vers le haut de l'industrie, qui offre une clarté vocale accrue. La conception angulaire offre une expérience audiovisuelle harmonieuse et un alignement précis avec la hauteur de l'écran du téléviseur.

Un support dédié au modèle S70TY1 permet aux utilisateurs de placer la barre de son directement sous le téléviseur QNED pour une apparence raffinée. Ce support constitue une solution pratique pour une fixation directe, éliminant la nécessité de percer des trous dans le mur lors de l'installation. Le support permet une fixation murale personnalisable de la barre de son S70TY à différentes hauteurs ou emplacements, garantissant une installation esthétiquement idéale, une grande commodité et une expérience sonore optimale.

La technologie Triple Level Spatial Sound (son spatial à trois niveaux) de LG applique l'analyse des canaux par l'entremise d'un moteur 3D afin d'envoûter les auditeurs avec un son réaliste et une sensation d'espace convaincante. De plus, la fonction de calibration intelligente de la pièce de LG, saluée par les consommateurs et les experts pour son amélioration du son, analyse rapidement l'environnement d'une pièce et ajuste les réglages, améliorant ainsi le son pour l'harmoniser avec l'acoustique de la pièce. En nouveauté pour 2024, la fonction de calibration intelligente de la pièce étend sa capacité à calibrer le son des haut-parleurs ambiophoniques arrière, élargissant ainsi l'immersion audio et offrant plus de flexibilité pour l'installation.

En 2024, LG prévoit également de lancer de nouvelles éditions de haut-parleurs et d'écouteurs sur le marché mondial. Malgré sa conception compacte, le modèle XO2 le plus récent offre le son authentique et omnidirectionnel du haut-parleur XBOOM 360 de LG. Doté d'une conception conique-cylindrique distincte, ce haut-parleur diffuse le son dans toutes les directions, permettant à tous ceux qui se trouvent dans l'espace d'écoute de profiter d'un son constant et de haute qualité. Ses dimensions compactes, son autonomie de 20 heures et son indice IP55 augmentent sa portabilité et sa polyvalence. Le plus récent haut-parleur XBOOM 360 est doté d'un éclairage d'ambiance unique à 360 degrés utilisant des réflecteurs audio et présentant une nouvelle conception d'éclairage qui dégage un sentiment d'ouverture et de diffusion.

Les écouteurs TONE Free de LG demeurent l'option idéale pour les déplacements, avec des fonctions centrées sur l'utilisateur et un port confortable. Le plus récent modèle T90S offre un son équilibré, la technologie de suivi de la tête Dolby améliorée et un système de suppression active du bruit adaptatif raffiné. En outre, le modèle T90S prend en charge la fonction de connexion avec et sans fil, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de leurs émissions, films et musiques préférés sur des appareils non dotés de la technologie Bluetooth en utilisant l'étui de recharge comme transmetteur Bluetooth.

« LG s'est toujours engagée à offrir des expériences audiovisuelles inégalées de qualité supérieure, dans le but d'améliorer la vie de ses clients », a déclaré Lee Jeong-seok, chef des activités audio de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. « Nous restons déterminés à offrir des expériences de divertissement à domicile immersives grâce aux barres de son haut de gamme de LG, en veillant à ce que nos clients profitent d'une expérience optimale avec un son ambiophonique optimisé pour les téléviseurs OLED et QNED de LG. »

Les plus récentes innovations et technologies de LG en matière de divertissement à domicile seront présentées lors du CES 2024, du 9 au 12 janvier, au kiosque de LG (no 15501 du hall central du Centre des congrès de Las Vegas). Ne manquez pas les nouveautés passionnantes de LG lors du CES grâce au mot-clic #LGCES2024 sur les médias sociaux.

1 Ce support compatible avec le modèle S70TY est vendu séparément.

