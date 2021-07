TORONTO, le 7 juill. 2021 /CNW/ - Alors que la Colombie-Britannique investit tous les moyens pour maîtriser les feux de forêt qui ravagent une partie de la province, les banques au Canada s'affairent à aider les sinistrés en recueillant des dons pour les efforts de secours de la Croix-Rouge canadienne (CRC) dans les succursales à travers le pays et en faisant directement des dons corporatifs à la CRC.

Les banques suivantes ont collectivement fait don de 360 000 $ au fonds de la CRC, en appui aux efforts de secours immédiats et soutenus et au rétablissement à long terme en Colombie-Britannique. Ces banques ouvrent également leurs portails électroniques respectifs aux dons du public et des employés :

BMO Groupe financier

Banque CIBC

Banque HSBC Canada

Banque Nationale

Banque Royale

Banque Scotia

Banque Tangerine

Groupe Banque TD

Aide des citoyens

Depuis toujours, les banques répondent aux appels de fonds de la Croix-Rouge canadienne. Celui des incendies en Colombie‑Britannique en fait partie. En plus de ce qui précède, les banques suivantes acceptent les dons en argent du public au fonds « Feux de forêt en Colombie-Britannique » de la CRC dans leurs succursales, jusqu'au 28 juillet :

Banque canadienne de l'Ouest

Banque Royale

Banque Scotia

Les Canadiennes et les Canadiens peuvent faire un don dans les succursales des trois banques susmentionnées ou directement à la CRC, sur https://croixrouge.ca.

« Les incendies en Colombie-Britannique ont fait d'énormes dégâts. Nos pensées accompagnent les sinistrés dans la province. Comme toujours, les banques soutiennent les collectivités affectées en temps et lieu, et elles font tout en leur pouvoir pour aider. »

-- Neil Parmenter, président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays.

