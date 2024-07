TORONTO, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Les banques du Canada se sont engagées à soutenir les organisations qui offrent du secours sur place aux personnes touchées par l'ouragan Béryl, lequel a dévasté des collectivités entières dans la région des Caraïbes. Ainsi, elles font directement des dons corporatifs à la Croix-Rouge canadienne et à d'autres organisations de secours, comme elles acceptent les dons des clients et des employés sur leurs portails en ligne.

La CIBC, la RBC, la banque Scotia et le Groupe Banque TD effectuent des dons pour soutenir les efforts de secours, y compris des dons au Fonds de secours : Ouragan Béryl 2024 de la Croix-Rouge canadienne, à la Caribbean ComTrust Foundation de la CIBC, à Centraide Jamaïque, ainsi qu'à Centraide Trinidad-et-Tobago. Les dons serviront aux efforts de secours matériels ainsi qu'aux efforts destinés au recouvrement et au raffermissement de la résilience.

La population peut aider

Les particuliers qui désirent effectuer un don peuvent le faire au Fonds de secours : Ouragan Béryl 2024 de la Croix-Rouge canadienne, ainsi qu'à de nombreuses autres organisations caritatives locales qui reçoivent des dons à cette fin.

La BMO et la banque Scotia appuieront les efforts de secours en acceptant les dons du public dans leurs succursales. Également, plusieurs banques encourageront leurs clients et leurs employés à faire des dons sur leurs sites Web, et certaines ont prévu d'égaler les dons.

« Le secteur bancaire canadien soutient les collectivités ravagées par l'Ouragan Béryl dans les Caraïbes. Les dons des particuliers et des banques aideront les organisations de secours à fournir le nécessaire sur place. Conscients du besoin d'aide et de ressources, nous prions vivement nos concitoyennes et nos concitoyens qui le peuvent de faire un don en vue de soutenir les efforts de secours. »

- Anthony G. Ostler, président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

Depuis toujours, les banques apportent leur aide aux fonds de secours humanitaires et d'urgence au Canada et dans le monde, en appui aux personnes affectées par les événements météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et les conflits. Les Canadiennes et les Canadiens dans les régions sinistrées qui ont besoin d'une assistance avec leurs finances sont priés de communiquer avec leur banque.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

SOURCE Association des banquiers canadiens

Nathalie Bergeron, Vice-présidente, Stratégie média et Communications, [email protected]