TORONTO, le 19 nov. 2021 /CNW/ - En même temps que la Colombie-Britannique (C.-B.) traite les ravages des inondations et des glissements de terrain qui résultent des événements météorologiques extrêmes dans la province, les banques canadiennes prêtent main-forte aux personnes ainsi affectées, notamment en acceptant dans les succursales des dons au fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne et en faisant des dons corporatifs directement à la Croix-Rouge et à d'autres organisations de secours.

Les banques suivantes ont fait un don combiné de 235 000 $ à la Croix-Rouge en appui aux efforts de secours immédiats et continus, et aux efforts de rétablissement à long terme dans les régions endommagées de la C.-B. :

BMO Groupe financier

Banque canadienne de l'Ouest

Banque HSBC Canada

Banque Nationale

Banque Scotia

Banque Tangerine

Groupe financier Banque TD

« La Colombie-Britannique est en proie à des inondations dévastatrices causées par des conditions météorologiques extrêmes. Nos pensées vont aux résidents des régions affectées! Les banques sont là pour soutenir les collectivités éprouvées, dans l'immédiat et durant leur rétablissement. »

-- Neil Parmenter, président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

« La Croix-Rouge canadienne est reconnaissante aux banques canadiennes et à leurs clients pour ce soutien, au moment où nous poursuivons notre travail dans les collectivités affectées par les inondations dévastatrices en Colombie-Britannique. Nos équipes fournissent une aide d'urgence et continueront à répondre aux nouveaux besoins dans les jours et les semaines à venir. »

-- Conrad Sauvé, President and CEO, Canadian Red Cross

Dons additionnels

En plus des dons faits à la Croix-Rouge, les banques ont fait des dons totalisant 150 000 $ à des organisations dans la province :

BMO a fait un don à la Société pour la prévention de la cruauté contre les animaux en C.-B.

CIBC et Simplii ont contribué à Centraide C.-B. et au British Columbia Agriculture Council. Elles acceptent également les dons en ligne pour ces deux organisations.

RBC a fait des dons à Centraide en C.-B. et à des banques alimentaires dans la province.

Les clients touchés par cette catastrophe en Colombie-Britannique sont priés de communiquer avec leur banque pour discuter des moyens d'obtenir un allègement financier.

La population peut aider

Outre la contribution financière aux efforts de secours et de rétablissement, les banques suivantes acceptent les dons du public dans leurs succursales du 22 novembre au 10 décembre en appui aux fonds « Inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique » :

BMO Groupe financier

Banque canadienne de l'Ouest

RBC

Scotia

Groupe financier Banque TD

Les citoyens désireux de soutenir les efforts de secours de la Croix-Rouge canadienne peuvent faire un don directement à travers les banques précitées ou en ligne sur https://www.croixrouge.ca/.

Depuis toujours, les banques apportent leur aide aux fonds de secours au Canada et dans le monde, comme dans le cas des feux de forêt en Colombie-Britannique récemment.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

SOURCE Association des banquiers canadiens

Renseignements: Mathieu Labrèche, Directeur, Stratégie médiatique, [email protected], (416) 918-2777

